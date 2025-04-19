«Быть в кадре большая радость»: сын Тины Канделаки рассказал о работе с Марком Эйдельштейном

Марк Эйдельштейн (фото: Telegram @m_shteyn)
Сын Тины Канделаки рассказал о совместной работе с Марком Эйдельштейном.
Лео Канделаки сыграл со звездой оскароносного фильма «Анора» в сериале «Монастырь». Сын телеведущей появился на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, где назвал Эйдельштейна большим профессионалом своего дела.
23-летний Лео отметил, что Марк очень любит свою работу, поэтому полностью отдаётся съёмочному процессу. Он даже готов отснять лишний дубль, лишь бы получить хороший результат.
Также Канделаки подчеркнул, что Эйдельштейн всегда поддерживает коллег по съёмочной площадке, поэтому работать с ним легко. Сын медиаменеджера сравнил 23-летнего актёра с Иннокентием Смоктуновским и Игорем Верником.
Читайте также:
«Мне было больно»: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову
«Между нами была любовь»: Марк Эйдельштейн признался в чувствах к Анастасии Ивлеевой
Марк Эйдельштейн рассказал, как они с Юрой Борисовым чуть не разругались с Канье Уэстом
23-летний Лео отметил, что Марк очень любит свою работу, поэтому полностью отдаётся съёмочному процессу. Он даже готов отснять лишний дубль, лишь бы получить хороший результат.
Также Канделаки подчеркнул, что Эйдельштейн всегда поддерживает коллег по съёмочной площадке, поэтому работать с ним легко. Сын медиаменеджера сравнил 23-летнего актёра с Иннокентием Смоктуновским и Игорем Верником.
«Марк очень любит то, что он делает максимально вовлекается в процесс, максимально ему отдаётся. Когда с ним находишься в кадре, он может тебе помогать. С таким партнёром быть в кадре большая радость... Он очень сливается с творческой материей, в которой он находится и за этим классно наблюдать», – заявил Канделаки в интервью Пятому каналу.В заключение актёр добавил, что Эйдельштейну удалось сохранить подростковую лёгкость, которая делает его уникальным.
Читайте также:
«Мне было больно»: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову
«Между нами была любовь»: Марк Эйдельштейн признался в чувствах к Анастасии Ивлеевой
Марк Эйдельштейн рассказал, как они с Юрой Борисовым чуть не разругались с Канье Уэстом
Анастасия Чинкова