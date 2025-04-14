Марк Эйдельштейн рассказал, как они с Юрой Борисовым чуть не разругались с Канье Уэстом

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
Звезда сериала «Анора» Марк Эйдельштейн рассказал о случайной встрече с рэпером Канье Уэстом. Историей актёр поделился в шоу «Вписка».
Это произошло в лифте. Эйдельштейн ехал вместе с коллегой Юрой Борисовым, как вдруг на одном из этажей к ним зашли темнокожие мужчины. Они начали с напором указывать сначала на ботинки Юры, а затем на его худи. Не понимая, что происходит, российские актёры напряглись и уже готовы были драться, пока не осознали, что перед ними стоит Канье Уэст.
Дело в том, что Борисов был в худи, сшитом наподобие того, что выпускает личный бренд рэпера. Тогда Уэст предложил ему носить оригинал и подсказал сайт, на котором можно заказать его вещи.
Ранее сообщалось, что Юра Борисов подписал контакт с крупнейшим актёрским агентством Голливуда.
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Дело в том, что Борисов был в худи, сшитом наподобие того, что выпускает личный бренд рэпера. Тогда Уэст предложил ему носить оригинал и подсказал сайт, на котором можно заказать его вещи.
Ранее сообщалось, что Юра Борисов подписал контакт с крупнейшим актёрским агентством Голливуда.
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Анастасия Чинкова