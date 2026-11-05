«Брезгливость»: Елена Ямпольская объяснила, почему россияне разлюбили Пугачёву
Ямпольская: брезгливость вытеснила тёплые чувства россиян к Алле Пугачёвой
Советник президента РФ Елена Ямпольская прокомментировала отсутствие Аллы Пугачёвой в рейтинге любимых артистов ВЦИОМ.
По словам Ямпольской, которые приводит NEWS.ru, чувство брезгливости у россиян вытеснило прежние тёплые чувства к Примадонне.
«Так сказать, брезгливость. Всё-таки брезгливость — она перебьёт любое тёплое чувство», — пояснила Елена Александровна.Другие рейтинги советник президента РФ призвала оценивать с осторожностью и анализировать методику опросов. Тем, кто потерял популярность, журналистка посоветовала сделать выводы и вернуть доверие публики.
«Любой опрос, он не настолько массовый обычно бывает. Тут важны, наверное, возрастные категории. Кому-то молодёжь больше нравится», — отметила она.При этом Ямпольская призналась, что сама симпатизирует группе «Любэ».