«Ресурсы потрёпаны»: Онколог сделал шокирующее заявление о поездке Лерчек в Китай
Онколог Черемушкин: организм Лерчек может не выдержать CAR-T-терапию в Китае
Онколог Евгений Черемушкин заявил, что онкобольная блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не сможет поехать в Китай.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что Валерии нужна CAR-T-терапия, которую проводят за рубежом, но её организм, измученный лечением, может не выдержать прогрессивной иммунотерапии.
«CAR-T-терапия сложная — там специфически забираются собственные клетки. После химиотерапии остаётся не так много клеток, которые в состоянии принимать участие в дальнейшей борьбе. К тому же терапия требует определённого состояния человека, а ресурсы Валерии потрёпаны предшествующим лечением», — высказался Черемушкин.Онколог отметил, что китайские врачи имеют большой опыт в CAR-T-терапии и поставили её на поток. В России разрешение на такую терапию дали только с начала этого года, а для лечения в Европе понадобятся месяцы на согласование. Врач заключил, что китайцы быстро откроют границы, у них можно лечиться, но это не в случае Лерчек.