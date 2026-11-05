«Ресурсы потрёпаны»: Онколог сделал шокирующее заявление о поездке Лерчек в Китай

05 ноября 2026, 17:59

Онколог Черемушкин: организм Лерчек может не выдержать CAR-T-терапию в Китае

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Онколог Евгений Черемушкин заявил, что онкобольная блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не сможет поехать в Китай.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что Валерии нужна CAR-T-терапия, которую проводят за рубежом, но её организм, измученный лечением, может не выдержать прогрессивной иммунотерапии.

«CAR-T-терапия сложная — там специфически забираются собственные клетки. После химиотерапии остаётся не так много клеток, которые в состоянии принимать участие в дальнейшей борьбе. К тому же терапия требует определённого состояния человека, а ресурсы Валерии потрёпаны предшествующим лечением», — высказался Черемушкин.