«Бывало, заносило»: Мать Вани Дмитриенко рассказала о звёздной болезни сына

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Мама Вани Дмитриенко Светлана Павлова рассказала, как сын переживает резкий взлёт популярности. Её слова приводит MSK1.RU.



Светлана отметила, что, хотя иногда эмоции брали верх, Ваня всегда прислушивался к близким и не позволил себе заболеть звёздной болезнью.

«Есть испытание деньгами, карьерой, славой. Я считаю, что Ваня проходит их достойно. Были моменты, когда его немного заносило, но он всегда слышал, когда я говорила, что его несёт. Он часто советуется, прислушивается к авторитетным артистам — может позвонить и просто спросить совета», — рассказала Павлова.
Дмитриенко дружит с Киркоровым и советуется с Жуковым и Лепсом. Он помогает семье: оплатил сестре учёбу и подарил матери машину.

Светлана отметила, что Ваня учится говорить «нет» тем, кто пользуется его добротой. Она подтвердила, что сын влюблён и окружает избранницу романтикой.
Ольга Щелокова

