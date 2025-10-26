«Бывало, заносило»: Мать Вани Дмитриенко рассказала о звёздной болезни сына

26 октября 2025, 11:17

Мама Вани Дмитриенко рассказала, как артист справляется со звёздной болезнью

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Мама Вани Дмитриенко Светлана Павлова рассказала, как сын переживает резкий взлёт популярности. Её слова приводит MSK1.RU.





Светлана отметила, что, хотя иногда эмоции брали верх, Ваня всегда прислушивался к близким и не позволил себе заболеть звёздной болезнью.

«Есть испытание деньгами, карьерой, славой. Я считаю, что Ваня проходит их достойно. Были моменты, когда его немного заносило, но он всегда слышал, когда я говорила, что его несёт. Он часто советуется, прислушивается к авторитетным артистам — может позвонить и просто спросить совета», — рассказала Павлова.

