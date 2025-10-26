«Бывало, заносило»: Мать Вани Дмитриенко рассказала о звёздной болезни сына
Мама Вани Дмитриенко рассказала, как артист справляется со звёздной болезнью
Мама Вани Дмитриенко Светлана Павлова рассказала, как сын переживает резкий взлёт популярности. Её слова приводит MSK1.RU.
Светлана отметила, что, хотя иногда эмоции брали верх, Ваня всегда прислушивался к близким и не позволил себе заболеть звёздной болезнью.
«Есть испытание деньгами, карьерой, славой. Я считаю, что Ваня проходит их достойно. Были моменты, когда его немного заносило, но он всегда слышал, когда я говорила, что его несёт. Он часто советуется, прислушивается к авторитетным артистам — может позвонить и просто спросить совета», — рассказала Павлова.Дмитриенко дружит с Киркоровым и советуется с Жуковым и Лепсом. Он помогает семье: оплатил сестре учёбу и подарил матери машину.
Светлана отметила, что Ваня учится говорить «нет» тем, кто пользуется его добротой. Она подтвердила, что сын влюблён и окружает избранницу романтикой.