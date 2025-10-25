«Она такая тусовщица»: Анастасия Волочкова рассказала, как вывела Собчак в люди

25 октября 2025, 21:59

Волочкова: Людмила Нарусова просила меня брать Ксению Собчак на мероприятия

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём переезде в Москву в 1998 году. В интервью для YouTube-канала «Не стой на месте» Анастасия заявила, что вместе с ней из Петербурга переехала Ксения Собчак.





Волочкова отметила, что в то время она дружила с матерью Ксении Собчак — Людмилой Нарусовой. Балерина сообщила, что Нарусова просила её брать дочь на различные мероприятия, поскольку Ксения любила светскую жизнь.

«Настя, слушай, тебе же приходят какие-то приглашения, можешь и Ксюшу брать тоже? Она у меня такая тусовщица», — вспомнила слова Людмилы Анастасия.