«Она такая тусовщица»: Анастасия Волочкова рассказала, как вывела Собчак в люди
Волочкова: Людмила Нарусова просила меня брать Ксению Собчак на мероприятия
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём переезде в Москву в 1998 году. В интервью для YouTube-канала «Не стой на месте» Анастасия заявила, что вместе с ней из Петербурга переехала Ксения Собчак.
Волочкова отметила, что в то время она дружила с матерью Ксении Собчак — Людмилой Нарусовой. Балерина сообщила, что Нарусова просила её брать дочь на различные мероприятия, поскольку Ксения любила светскую жизнь.
«Настя, слушай, тебе же приходят какие-то приглашения, можешь и Ксюшу брать тоже? Она у меня такая тусовщица», — вспомнила слова Людмилы Анастасия.Позже отношения между Волочковой и Собчак испортились. Как сообщается, причиной размолвки стал мужчина. С тех пор они общаются только в случаях деловой необходимости. Например, однажды Волочкова пригласила Собчак в свой особняк для съёмок, и в ходе визита журналистка изучила содержимое прикроватных тумбочек.