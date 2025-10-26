Достижения.рф

«Я продолжаю уменьшаться»: Николай Дроздов шокировал признанием о росте

Рост Николая Дроздова уменьшился на 8 сантиметров за год из-за остеопороза
Николай Дроздов (Фото: Instagram* @ndrozdov_official)

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов продолжает бороться с последствиями остеопороза. Заболевание вызывает деформацию костей и сокращение длины позвоночника, что за последний год уменьшило рост профессора ещё на восемь сантиметров. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



Сейчас рост легендарного ведущего программы «В мире животных» составляет 162 сантиметра. Для сравнения, ранее его рост достигал 180 сантиметров. Это не первое серьёзное изменение: остеопороз уже сокращал рост Дроздова на десять сантиметров.

88-летний учёный отмечает, что чувствует сильные боли в суставах, испытывает общую слабость и наблюдает деформацию спины. Параллельно с остеопорозом Дроздов лечится от онкологического заболевания. Диагноз подтвердили в 2023 году. В настоящее время он регулярно проходит курсы противоопухолевой терапии и постоянно наблюдается у врачей.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов активно восстанавливается после операции на колене.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0