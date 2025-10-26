«Я продолжаю уменьшаться»: Николай Дроздов шокировал признанием о росте
Телеведущий и зоолог Николай Дроздов продолжает бороться с последствиями остеопороза. Заболевание вызывает деформацию костей и сокращение длины позвоночника, что за последний год уменьшило рост профессора ещё на восемь сантиметров. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Сейчас рост легендарного ведущего программы «В мире животных» составляет 162 сантиметра. Для сравнения, ранее его рост достигал 180 сантиметров. Это не первое серьёзное изменение: остеопороз уже сокращал рост Дроздова на десять сантиметров.
88-летний учёный отмечает, что чувствует сильные боли в суставах, испытывает общую слабость и наблюдает деформацию спины. Параллельно с остеопорозом Дроздов лечится от онкологического заболевания. Диагноз подтвердили в 2023 году. В настоящее время он регулярно проходит курсы противоопухолевой терапии и постоянно наблюдается у врачей.
Ранее сообщалось, что Николай Дроздов активно восстанавливается после операции на колене.
Читайте также: