«Я продолжаю уменьшаться»: Николай Дроздов шокировал признанием о росте

26 октября 2025, 10:47

Рост Николая Дроздова уменьшился на 8 сантиметров за год из-за остеопороза

Николай Дроздов (Фото: Instagram* @ndrozdov_official)

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов продолжает бороться с последствиями остеопороза. Заболевание вызывает деформацию костей и сокращение длины позвоночника, что за последний год уменьшило рост профессора ещё на восемь сантиметров. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.