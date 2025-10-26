«Звонили с угрозами»: Меньшова рассказала о расплате за интервью с Волочковой

26 октября 2025, 10:04

Юлия Меньшова рассказала об угрозах после интервью с Анастасией Волочковой

Юлия Меньшова (Фото: Telegram @JuliaMenshovaJulia)

Юлия Меньшова рассказала, что после интервью с Анастасией Волочковой ей звонили с угрозами. Об этом ведущая сообщила в программе «50 вопросов».





В 2013 году Меньшова взяла интервью у Волочковой для «Первого канала». После его выхода балерина выражала недовольство поведением интервьюерши. Волочкова тогда заявляла, что не понимала, зачем Юлия так активно пыталась её обидеть и задеть.



Спустя годы Меньшова объяснила свою позицию.

«У меня сложилось неверное представление о Насте. Мне показалось, что она очень сильная женщина, которая играет в игру, и все её жалобы и прочее — это игра. Исходя из этого своего ощущения я простроила этот разговор. Я абсолютно ошиблась в ней», — пояснила она.