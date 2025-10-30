«Бывают не очень дни»: Оксана Самойлова отказалась мириться с Джиганом

30 октября 2025, 20:44

Оксана Самойлова исключила возможность примирения с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова заявила, что не планирует мириться с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом информирует Super.ru.





Самойлова пришла на церемонию Жара Music Awards. Там журналисты спросили её о разводе с рэпером, поскольку предположили, что Джиган тоже может прийти на мероприятие. Оксана ответила, что не станет избегать встречи с ним.

«Если мы случайно пересечёмся, то поздороваемся», — сказала она.

«По-разному, бывают нормальные дни, бывают не очень», — пояснила она.