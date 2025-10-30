«Бывают не очень дни»: Оксана Самойлова отказалась мириться с Джиганом
Оксана Самойлова исключила возможность примирения с Джиганом
Оксана Самойлова заявила, что не планирует мириться с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом информирует Super.ru.
Самойлова пришла на церемонию Жара Music Awards. Там журналисты спросили её о разводе с рэпером, поскольку предположили, что Джиган тоже может прийти на мероприятие. Оксана ответила, что не станет избегать встречи с ним.
«Если мы случайно пересечёмся, то поздороваемся», — сказала она.При этом Самойлова подчеркнула, что решение о разводе остаётся окончательным. Знаменитость призналась, что испытывает разные эмоции из-за бракоразводного процесса.
«По-разному, бывают нормальные дни, бывают не очень», — пояснила она.Напомним, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 6 октября. Так как у супругов есть общие дети, дело рассматривает суд.