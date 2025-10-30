«Подарите мне участок»: Марго Овсянникова раскрыла детали личной жизни
Марго Овсянникова рассказала о личной жизни и пожелала в подарок участок земли
Певица Марго Овсянникова в беседе с Super.ru рассказала о своей личной жизни. Интервью с исполнительницей провела дочь ведущей Даны Борисовой Полина.
На вопрос о том, удаётся ли находить время на личную жизнь, Овсянникова ответила утвердительно. Она отметила, что в этой сфере у неё всё замечательно.
Певица объяснила, как можно завоевать её сердце.
«Мужчины, начните меня удивлять. Я даже знаю, как это нужно сделать... Ребят, можете не дарить мне цветы, но я очень хочу участок. Подарите мне участок. Я построю три дома. Это будет самое запоминающееся свидание», — сообщила Марго.Кроме того, артистка сообщила, что в интернете оказались её номер телефона и ник в Telegram. Она успела ответить нескольким поклонникам, но затем осознала, что не может тратить на это время. Овсянникова ограничила возможность писать ей сообщения и установила запрет на звонки.