«Подарите мне участок»: Марго Овсянникова раскрыла детали личной жизни

30 октября 2025, 20:16

Марго Овсянникова рассказала о личной жизни и пожелала в подарок участок земли

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Марго Овсянникова в беседе с Super.ru рассказала о своей личной жизни. Интервью с исполнительницей провела дочь ведущей Даны Борисовой Полина.





На вопрос о том, удаётся ли находить время на личную жизнь, Овсянникова ответила утвердительно. Она отметила, что в этой сфере у неё всё замечательно.



Певица объяснила, как можно завоевать её сердце.

«Мужчины, начните меня удивлять. Я даже знаю, как это нужно сделать... Ребят, можете не дарить мне цветы, но я очень хочу участок. Подарите мне участок. Я построю три дома. Это будет самое запоминающееся свидание», — сообщила Марго.

