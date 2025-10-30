«Чтобы цветок не сорвали»: Певица Нюша объяснила скрытый смысл нового образа

30 октября 2025, 19:40

Певица Нюша анонсировала выход двух новых клипов и песни

Анна Шурочкина (Фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) представила новую песню «Ядовитая» в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». В программе она рассказала о творческих изменениях в своей карьере.





Певица объяснила, что название символизирует внутреннюю силу и умение выстраивать личные границы.

«Если ты красивый цветочек, многие хотят тебя сорвать», — провела она аналогию.

«Любое состояние даётся нам не случайно. Важно принять тот факт, что это есть, но не затягивать. Признать, что что-то тебя не устраивает, что ты сейчас грустишь — это дать волю себе прожить эти эмоции», — заявила певица.

