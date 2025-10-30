«Посылаю любовь»: Анна Седокова рассказала о влиянии её песен на иностранцев

30 октября 2025, 19:51

Анна Седокова заявила, что иностранцы учат русский язык по её песням

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в личном блоге отреагировала на критику о своей речи. Ранее некоторые пользователи интернета утверждали, что артистка не умеет грамотно разговаривать. В ответ Седокова привела конкретный пример, который демонстрирует обратное.





Анна рассказала, что иностранцы используют её творчество для изучения русского языка. Певица поделилась с поклонниками видеороликом. Его автор — девушка по имени Клара из французского Страсбурга.



В своём обращении Клара объяснила, что постоянно слушает песни Седоковой. Это помогло ей освоить язык, и теперь она может свободно общаться с русскоязычными посетителями на своей работе.

«Благодаря песням Анны Седоковой человек начал изучать русский язык», — прокомментировал автор видео.

«Это супермило. Клара, я посылаю тебе много любви», — написала Анна поклоннице.

