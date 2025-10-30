«Посылаю любовь»: Анна Седокова рассказала о влиянии её песен на иностранцев
Анна Седокова заявила, что иностранцы учат русский язык по её песням
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в личном блоге отреагировала на критику о своей речи. Ранее некоторые пользователи интернета утверждали, что артистка не умеет грамотно разговаривать. В ответ Седокова привела конкретный пример, который демонстрирует обратное.
Анна рассказала, что иностранцы используют её творчество для изучения русского языка. Певица поделилась с поклонниками видеороликом. Его автор — девушка по имени Клара из французского Страсбурга.
В своём обращении Клара объяснила, что постоянно слушает песни Седоковой. Это помогло ей освоить язык, и теперь она может свободно общаться с русскоязычными посетителями на своей работе.
«Благодаря песням Анны Седоковой человек начал изучать русский язык», — прокомментировал автор видео.Седокова призналась, что не ожидала такого приятного сюрприза.
«Это супермило. Клара, я посылаю тебе много любви», — написала Анна поклоннице.