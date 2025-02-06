Влад Соколовский высмеял Риту Дакоту за её воспоминания про его измены в браке

Рита Дакота и Влад Соколовский (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Накануне Рита Дакота вспомнила об изменах своего бывшего мужа Влада Соколовского. Она опубликовала архивные фото тех времён, чтобы показать, как изменилась и насколько счастлива сейчас в отношениях с Фёдором Белогаем.
Соколовский не оставил без внимания сторис бывшей супруги и сделал репост, подписав: «Сижу на съёмочной площадке и ни о чём не подозреваю, а тут моя бывшая жена, возможно, что-то прогревает».
В ответ Дакота отреагировала не очень дружелюбно. Она отметила, что в последние несколько месяцев общение у бывших супругов не складывается и-за поведения Соколовского по отношению к ней, её семье и мужу. Певица даже пригрозила ему публикацией компромата, который может серьёзно навредить репутации артиста.
Читайте также:
«Тут мне изменяют, а я не знаю»: Рита Дакота опубликовала фото со времен неуверенности в себе
Рита Дакота готовится стать мамой во второй раз: «Немного переживаю, но мы с Фёдором созрели для этого»
Рита Дакота пожелала Юре Борисову завоевать «Оскар»
В ответ Дакота отреагировала не очень дружелюбно. Она отметила, что в последние несколько месяцев общение у бывших супругов не складывается и-за поведения Соколовского по отношению к ней, её семье и мужу. Певица даже пригрозила ему публикацией компромата, который может серьёзно навредить репутации артиста.
«Я понимаю, репутационно ему очень хочется, чтобы весь мир забыл о причине нашего развода, чтобы я заткнулась и стёрла эту часть истории. Но поверьте на слово: когда я говорю «мой бывший муж мне изменял» как сухой голый факт в коллаже с кучей другой информации про мой путь, я уже забочусь о его репутации», – подчеркнула Дакота.Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский разошлись семь лет назад. Возможно сейчас они приняли решение общаться как все бывшие, то есть никак. А подтверждает эту теорию то, что они отписались друг от друга в соцсетях.
Читайте также:
«Тут мне изменяют, а я не знаю»: Рита Дакота опубликовала фото со времен неуверенности в себе
Рита Дакота готовится стать мамой во второй раз: «Немного переживаю, но мы с Фёдором созрели для этого»
Рита Дакота пожелала Юре Борисову завоевать «Оскар»
Анастасия Чинкова