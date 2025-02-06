Невеста Григория Лепса снялась обнажённой в бане в день рождения

Аврора Киба (фото: соцсети)
Невесте Григория Лепса вчера исполнилось 19 лет. Она рассказала, как провела этот день и опубликовала откровенное фото.
Аврора Киба вместе с подругой отправилась в баню в Лондоне. Девушки также посетили несколько spa-процедур. После этого молодая невеста певца опубликовала фотографию, сделанную во время скрабирования.
Девушки без одежды лежали на специальных лежаках. Массажистка нанесла на тела обеих отшелушивающие средства. Автора подписала публикацию фразой: «Время для бани».
Фото: соцсети
Напомним, что в прошлом году невеста 62-летнего Григория Лепса поступила в Лондонский колледж моды. После окончания первого семестра Аврора прилетела в Москву, где посетила концерт будущего мужа.
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Девушки без одежды лежали на специальных лежаках. Массажистка нанесла на тела обеих отшелушивающие средства. Автора подписала публикацию фразой: «Время для бани».
Фото: соцсети
Напомним, что в прошлом году невеста 62-летнего Григория Лепса поступила в Лондонский колледж моды. После окончания первого семестра Аврора прилетела в Москву, где посетила концерт будущего мужа.
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Анастасия Чинкова