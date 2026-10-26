Бывшая девушка Паши Техника сотрудничает по уголовному делу
Кристина Лекси (настоящее имя — Тина Романова), бывшая девушка покойного музыканта Паши Техника, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признала вину по делу о распространении порнографии. Об этом свидетельствуют судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, Романова написала явку с повинной и дала подробные признательные показания. В документах указано, что в настоящее время с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Девушка обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершённых группой лиц с использованием интернета (ч. 3 ст. 242 УК РФ). По указанной статье ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Отмечается, что Романова состояла в романтических отношениях с Пашей Техником, который скончался в апреле 2025 года в Таиланде от передозировки наркотиков. Незадолго до трагедии музыкант публично признался Лекси в любви на концерте в Санкт-Петербурге.
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