Бывшая девушка Паши Техника сотрудничает по уголовному делу

26 октября 2026, 12:10

Блогер Кристина Лекси согласилась на досудебное соглашение по уголовному делу

Паша Техник (Фото: Instagram*/ techniquepashalive)

Кристина Лекси (настоящее имя — Тина Романова), бывшая девушка покойного музыканта Паши Техника, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признала вину по делу о распространении порнографии. Об этом свидетельствуют судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.