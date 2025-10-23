Паша Техник перед смертью успел записать совместный трек с Бьянкой
Покойный рэпер Паша Техник успел записать совместный трек с певицей Бьянкой за три месяца до своей смерти, однако композиция не увидит свет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, артистка запретила использовать свою вокальную партию после гибели музыканта.
Как оказалось, Бьянка записала свою часть еще в начале года, но после смерти рэпера выпуск трека задержался — авторские права на песни переходили его жене Еве Карицкой, которая не сразу вступила в наследство. За это время певица расторгла контракт и потребовала удалить свой голос из записи. Представитель Бьянки в отказался прямо подтверждать отказ, заявив лишь, что «песня просто не выйдет».
Продюсеры Техника сообщили, что нашли новую исполнительницу для фита, имя которой пока не раскрывается. Все доходы от релиза обещают передать семье артиста.
Паша Техник умер 5 апреля 2025 года на Пхукете. Причиной смерти стал септический шок, вызванный тяжелой бактериальной пневмонией и полиорганной недостаточностью. Несколько суток музыкант находился в коме.
