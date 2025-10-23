Паша Техник перед смертью успел записать совместный трек с Бьянкой

23 октября 2025, 10:46

Паша Техник (Фото: Instagram*/techiquepashalive)

Покойный рэпер Паша Техник успел записать совместный трек с певицей Бьянкой за три месяца до своей смерти, однако композиция не увидит свет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, артистка запретила использовать свою вокальную партию после гибели музыканта.