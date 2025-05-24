Бывшая Лепса рассказала о встрече с его 19-летней невестой в ресторане

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
Модель и блогер Елизавета Ридель высказалась об отношениях Григория Лепса с 19-летней Авророй Киба. 27-летняя звезда, которой несколько лет назад приписывали роман с певцом, призналась, что осталась под приятным впечатлением от новой избранницы артиста.
Ридель посетила XIV Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV, где пообщалась с журналистами.
Ридель также кратко высказалась о своей личной жизни. Она отметила, что её сердце занято, но раскрывать личность возлюбленного не стала. Женщина объяснила это тем, что пока между ними не завязались серьёзные отношения.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
«Я знакома с Авророй. Прекрасный человек, такая симпатичная девочка. Как-то ужинали в одной компании, и она на меня произвела хорошее впечатление», – отметила Ридель в беседе с 7Дней.ru.Примечательно, что теперь Елизавета утверждает, что никогда не виделась с Лепсом, хотя ранее их часто видели в компании друг друга. Также блогер утверждала, что артист ей симпатичен не только как исполнитель, но и как мужчина.
Ридель также кратко высказалась о своей личной жизни. Она отметила, что её сердце занято, но раскрывать личность возлюбленного не стала. Женщина объяснила это тем, что пока между ними не завязались серьёзные отношения.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова