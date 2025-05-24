Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Бывшая Лепса рассказала о встрече с его 19-летней невестой в ресторане

Бывшая Лепса рассказала о встрече с его 19-летней невестой в ресторане

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Модель и блогер Елизавета Ридель высказалась об отношениях Григория Лепса с 19-летней Авророй Киба. 27-летняя звезда, которой несколько лет назад приписывали роман с певцом, призналась, что осталась под приятным впечатлением от новой избранницы артиста.
Ридель посетила XIV Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV, где пообщалась с журналистами.

«Я знакома с Авророй. Прекрасный человек, такая симпатичная девочка. Как-то ужинали в одной компании, и она на меня произвела хорошее впечатление», – отметила Ридель в беседе с 7Дней.ru.
Примечательно, что теперь Елизавета утверждает, что никогда не виделась с Лепсом, хотя ранее их часто видели в компании друг друга. Также блогер утверждала, что артист ей симпатичен не только как исполнитель, но и как мужчина.

Ридель также кратко высказалась о своей личной жизни. Она отметила, что её сердце занято, но раскрывать личность возлюбленного не стала. Женщина объяснила это тем, что пока между ними не завязались серьёзные отношения.

Читайте также:

«Дыма без огня не бывает»: психолог рассказала про кризис в отношениях Лепса и его 19-летней невесты

Григорий Лепс теперь добывает руду и драгоценные металлы

19-летняя невеста Григория Лепса показала фото после стрижки в салоне красоты

*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#сердце
#женщина
#компании
#мужчина
#кризис
#отношения
#блогер
#артист
#любовь
#встреча
#рестораны
«Бедрос чувствовал, что осталось немного»: Филипп Киркоров исполнил последнюю волю отца
Филипп Киркоров исполнил последнюю волю отца на сцене Петербурга
24 мая 2025, 12:10

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Филипп Киркоров провел двухдневный концерт в Санкт-Петербурге, исполнив последнюю волю своего отца, который скончался в середине марта в возрасте 92 лет.
«Бедрос чувствовал, что осталось немного. Папа меня сразу предупредил, что не нужно горевать, отменять концерты. Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник. И чтобы прозвучала его любимая песня Guardacheluna», — рассказал поп-король.
Последний разговор отца с сыном состоялся незадолго до смерти.
«Мы говорили о жизни, о семье, о том, как важно ценить каждый момент. Он сказал: „Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой“. Эти слова я пронесу через всю жизнь», — поделился певец.
Отец всегда поддерживал сына. В свое время даже переехал из Нижнего Новгорода в Москву, чтобы помогать с внуками.
«Отец — это твои корни. Когда его не становится, ты будто остаешься без части себя. Это боль, к которой невозможно быть готовым. Но я благодарен Богу за каждый день, что мы были вместе», — добавил Киркоров-младший.
Теперь опорой в жизни артиста стали дети — Мартин и Алла-Виктория, которые учатся за границей, но ежедневно созваниваются с отцом, пишет «СтарХит».

Читайте также:

Помощница Киркорова рассказала о его состоянии после получения ожога

Компанию Филиппа Киркорова закрывает ФНС

Илья Авербух раскрыл один из страхов Филиппа Киркорова
#дети
#певец
#отец
#песня
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стендапер Ваня Усович во второй раз стал отцом — фото
24 мая 2025, 12:08

Ваня Усович с женой Анастасией (Фото: Инстаграм* @nastya_bells_)

Белорусский комик Ваня Усович стал отцом во второй раз. Фотографию новорожденного опубликовала его жена Анастасия в личном блоге.
Супруга стендапера поделилась фотографией, на которой их с Усовичем старший сын Даниил нежно целует малыша. Пара не стала раскрывать пол ребенка или день его рождения.

Последней публикацией в блоге Анастасии была ее фотография с заметно округлившимся животом. Она выложила ее 18 апреля. Многие фолловеры не могли дождаться, чтобы увидеть второго ребенка комика.

«Настя, какова красота», «Так ждем этого пузожителя», «Глядя на вас захотелось второго», — писали они.

Дети Вани Усовича (Фото: Инстаграм* @nastya_bells_)


Напомним, Ваня Усович и его супруга Анастасия также воспитывают сына Даниила, который родился в 2022 году. Белорусский комик, который когда-то покорил российскую публику, не дает концерты с 2023 года.

Читайте также:

Бывшая Лепса рассказала о встрече с его 19-летней невестой в ресторане

Бывшей жене Паши Техника Еве Карицкой угрожают в Таиланде – жуткие подробности

«Ты вспыльчивый, но в этом во всем нет злости»: Ксения Бородина эмоционально обратилась к жениху

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#ребёнок
#супруги
#юмор
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшей жене Паши Техника Еве Карицкой угрожают в Таиланде – жуткие подробности
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая заявила, что ей угрожают в Таиланде
24 мая 2025, 11:41

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)

Бывшая жена рэпера Паши Техника вышла на связь с подписчиками и рассказала, что ей угрожают в Таиланде. Еве Карицкой поступают угрозы за клевету.
«Угрожает мне один-единственный человек, который очень сильно боится некоторых моментов», – отметила Карицкая, добавив, что уголовное дело могут начать в ближайшее время.
Бывшая супруга музыканта подчеркнула, что из-за разбирательств её могут задержать в Таиланде. Женщина переживает за своего сына от музыканта. Она намерена написать доверенность на свою маму, чтобы она прилетела и забрала ребёнка.

Также Ева представила аудиособщение, в котором женский голос рассказывает о последних днях жизни Техника. Неназванная девушка утверждает, что помогла некоему Борису, «чтобы у него на руках не было трупа». С её слов, врач вколол рэперу препарат, после которого Техник резко открыл глаза и смог самостоятельно дойти до машины.

Карицкая отметила, что это сообщение ей прислал аноним, но уточнила, что знает голос девушки. С ней Ева встречалась дважды. Также у неё имеются ссылки на её соцсети, однако ими бывшая жена рэпера предпочла не делиться.

В заключение Карицкая добавила, что ей угрожают, поскольку она «мешает» каким-то людям.

Читайте также:

Стало известно о планах бывшей жены Паши Техника

Цены начинаются от 200 тысяч рублей: экс-жена Техника зарабатывает на рекламе в соцсетях после смерти рэпера

«Будут обсуждать папу, которого уже нет»: сына Паши Техника отправят в реабилитационный центр для подростков

*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#уголовное соцсети
#женщина
#врач
#опасность
#таиланд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ты вспыльчивый, но в этом во всем нет злости»: Ксения Бородина эмоционально обратилась к жениху
Ксения Бородина назвала Николая Сердюкова вспыльчивым
24 мая 2025, 11:41

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о личных качествах своего жениха Николая Сердюкова.
Телеведущая и блогер вовсю готовятся к свадьбе. Ксения регулярно сталкивается с хейтом в сторону ее жениха. Николая все время обвиняют в том, что он пользуется известностью своей возлюбленной. Однако Бородина всегда встает на защиту будущего мужа.

Экс-ведущая проекта «Дом-2» поделилась романтичным видео с Сердюковым. В кадре пара позировала в стильных образах. Ксения с нежностью обратилась к жениху. Она назвала Николая красавчиком и поблагодарила его за то, какой он есть.

«Ты очень добрый мужчина, какое же это оказалось важное качество в мужчине — доброта. Ты добрый ко мне, к моим детям, к моей маме, к друзьям. К людям, которые тебя не знают, ты всегда с теплотой и добром. Спасибо тебе, что ты так проявляешь это свое качество», — призналась Бородина в личном блоге.

Ксения отметила, что у Николая, как у любого человека, есть особые черты, но в целом она восхищается его личностью.

«Ты, конечно, же суперэмоциональный, вспыльчивый, но в этом во всем нет злости, нет гнили и агрессии. И это ценно для меня... спасибо. А главное, ты за свою семью», — обратилась телеведущая к возлюбленному.

Блогер отреагировал на приятные слова Бородиной. Со слов Сердюкова, он все еще не может осознать, как ему повезло с дамой сердца.

Читайте также:

Молодая жена Антона Батырева ушла от него, забрав 8-месячного ребёнка: «Люди не меняются!»

Анфиса Чехова раскрыла, что её новым возлюбленным стал актёр из сериала «Глухарь» – фото

«Хотела, чтобы она мне дала по морде»: пережившая измену мужа Татьяна Овсиенко рассказала, как сама стала любовницей

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#любовь
#отношения
#блогер
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодая жена Антона Батырева ушла от него, забрав 8-месячного ребёнка: «Люди не меняются!»
Молодая жена Антона Батырева ушла от него, забрав маленького ребёнка
24 мая 2025, 11:23

Антон Батырев и Анна Савельева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Четвёртая жена актёра Антона Батырева объявила, что ушла от него, забрав 8-месячного сына.
Напомним, что Батырев и Анна Савельева поженились в 2023 году. Супруги воспитывают сына, которому сейчас восемь месяцев. Однако сегодня девушка, которая на 15 лет младше мужа, объявила о расставании.

Савельева в личном блоге опубликовала фотографию с сыном и объяснила, почему в последнее время на её странице не появлялись новые снимки с супругом.

«Да, я была вынуждена уйти и да, с маленьким ребёнком. Многие "доброжелатели" оказались правы. Люди не меняются. Терпение заканчивается. Двигаемся вперёд. И на этом тему закрываем. Попрошу больше не задавать вопросы об этом человеке и если вас только это интересует, лучше отписаться сразу. Всем добра. У меня всё, листайте дальше», – написала Савельева.
Поклонники поспешили поддержать Анну, заявив, что всё будет хорошо и всё лучшее ещё впереди.

Читайте также:

Проблемы с наркотиками, множество женщин и вопрос гражданства Украины — чем еще может удивить Антон Батырев?

Анфиса Чехова раскрыла, что её новым возлюбленным стал актёр из сериала «Глухарь» – фото

«Хотела, чтобы она мне дала по морде»: пережившая измену мужа Татьяна Овсиенко рассказала, как сама стала любовницей
#актёр
#фото
#супруги
#девушка
#ребёнок
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате