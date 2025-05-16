Григорий Лепс теперь добывает руду и драгоценные металлы

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», дополнил скандальное заявление о женщинах. Звезда отрицает слова бывшей жены Ирины Маирко о том, что считает слабый пол низшим слоем общества. Во время беседы с Super он также подчеркнул, что относится к его представительницам с уважением.