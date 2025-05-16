Григорий Лепс теперь добывает руду и драгоценные металлы

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)
Григорий Лепс нашёл новый источник заработка. Певец оформил очередной бизнес.
Как стало известно Telegram-каналу «Звездач», Лепс зарегистрировал ООО «Исток-62», занимающееся добычей руды и песков драгоценных и редких металлов.
Также исполнитель хита «Самый лучший день» вошёл в состав учредителей санаторно-курортной организации ООО «Алтайтревел».
Не исключено, что таким образом Лепс решил заработать на свадьбу с молодой невестой Авророй Кибой. Напомним, что паре пришлось отложить на неопределённый срок торжество из-за финансовых проблем у артиста.
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Также исполнитель хита «Самый лучший день» вошёл в состав учредителей санаторно-курортной организации ООО «Алтайтревел».
Не исключено, что таким образом Лепс решил заработать на свадьбу с молодой невестой Авророй Кибой. Напомним, что паре пришлось отложить на неопределённый срок торжество из-за финансовых проблем у артиста.
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Анастасия Чинкова