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19-летняя невеста Григория Лепса показала фото после стрижки в салоне красоты

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя невеста Григория Лепса, Аврора Киба, опубликовала в личном блоге фото с новой стрижкой. Девушка, известная своими длинными волосами, укоротила пряди, что навело подписчиков на мысль — это часть подготовки к свадьбе?
Ранее Лепс заявлял, что торжество состоится летом, хотя позже появилась информация, что его перенесут. Мол, у певца нет денег на масштабное мероприятие, придется подождать.

А вот Киба, очевидно, надежды на скорое празднество не теряет — в апреле она уже примеряла свадебное платье, и также выкладывала фотографии в откровенном наряде, подчеркивающем ее фигуру.

Возможно, пара просто подогревает интерес публики, чтобы потом «поразить» поклонников «неожиданно» уже состоявшейся свадьбой.

Аврора Киба укоротила волосы (Фото: Instagram* @avrorakiba)

И вот, Аврора сделала пост с намеком на смену имиджа.

Сначала она заинтриговала подписчиков снимком срезанных локонов, намекая на радикальные перемены, но итоговый образ оказался деликатным: Киба всего лишь слегка укоротила длину.

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Кстати, финансовые трудности Лепса связывают с его новым бизнес-проектом — элитным баром в Москве.

«У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 миллионов рублей, все вложил в новый бизнес», — говорили коллеги певца, отвечая на вопросы «КП».
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Цыпкин поделился, что бесконечно переписывал диалоги при работе с Хабенским
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Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Писатель Александр Цыпкин раскрыл детали работы над киноверсией спектакля «Жил. Был. Дом» с Константином Хабенским. Он признался, что стресс от переписывания диалогов до последнего момента заставил его «разориться на успокоительные». Цыпкин шутит, что коллаборация с артистом научила его смирению, словно в монастыре побывал.
Работа над проектом длилась несколько месяцев, при этом диалоги менялись даже за ночь до премьеры.

«Разорился на успокоительные. Вы не понимаете, мы еще вчера ночью переписывали диалоги. У нас премьера завтра, прошли несколько показов, и мы снова переписывали. То есть последний месяц я только и занимаюсь тем, что переписываю», — со смехом объяснил он в интервью с NEWS.ru.
Александр Цыпкин (Фото: кадр интервью NEWS.ru из Telegram-канала @nwsruvideo)

Писатель сравнил процесс с монастырской дисциплиной, иронично назвав свой опыт походом в «монастырь имени Константина Хабенского», который научил его смирению и послушанию. При этом Цыпкин подтвердил журналистам, что переписывать работу множество раз не любит.

В апреле Хабенский рассказал, что многие его коллеги отказывались участвовать в «Ночном дозоре», поскольку считали его слишком рискованным. Фантастический триллер вышел в прокат еще в далеком 2004 году, ​Хабенский тогда сыграл в ​проекте главную роль.

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15 мая 2025, 00:01

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

Российский блогер-миллионник Гусейн Гасанов оказался объявлен в международный розыск. Несмотря на серьёзность обвинений, Гасанов сохраняет спокойствие — в личном блоге он заявил, что ситуация «не так драматична», а его юристы уже решают проблему.
Гусейн Гасанов известен своей коллекцией мужских костюмов и роликами с розыгрышами знаменитостей. Когда-то он признавался, что на личной страничке и рекламе он зарабатывает свыше четырех миллионов рублей в месяц.

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Ранее сообщалось, что Гасанов уже заочно арестован и объявлен в розыск. В МВД РФ отмечали, что мужчина обвиняется в отмывании средств. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — ему может грозить около семь лет колонии.

Telegram-канал SHOT уточнял, что с 2019 по 2021 год Гасанов уклонялся от уплаты налогов на суммы свыше 170 млн рублей. Более 20 миллионов рублей из этой суммы блогер, как утверждается, смог легализовать путем финансовых операций.

При этом сейчас блогер находится не в России, а подписчикам заявляет: «все вопросы улажены».

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

«Видел новости. Да, звучит громко — «заочный арест», но на деле всё не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты ещё в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберёмся и поставим точку», — поделился Гасанов.
Блогер поблагодарил своих фанатов за понимание. Блогер ждал критики и негатива, однако интернет-юзеры выразили ему глубокую поддержку.

«Спасибо, что рядом. Вы — топ!», — добавил блогер.
В апреле публиковалась информация, сколько стоит «написать» Гасанову. Сумма оказалась равной 8200 рублей.

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Народная артистка России Ольга Широкова умерла в 79 лет
14 мая 2025, 22:52

Ольга Широкова (Фото: кадр из фильма «Последние». Сайт: kino-teatr.ru)

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Ольга Широкова. Об этом сообщила пресс-служба Московского театрального центра «Вишневый сад». Знаменитость умерла 12 мая.
«…На 80-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова», — сказано в сообщении.
В центре добавили, что Ольга Александровна была театральным символом и выдающейся актрисой. Среди ее лучших ролей упомянули: Аманду из «Стеклянного зверинца» Т. Уильямса; Эдду из «Танго бабочки» А. Николаи; Лидию Жербер из «Старомодной комедии» А. Арбузова и другие роли.

Коллеги Широковой подчеркнули, что она наполняла своих персонажей теплотой и умела сделать яркой любую роль. Театр был для Ольги Александровны «Домом и Вселенной», заключили в пресс-службе. Информацию о месте и времени прощания сообщат позднее.

Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года, актерский факультет Государственного института театрального искусства она закончила в 1967 году, затем прослужила 27 лет в труппе МХАТ, а с 1995 года была ведущей актрисой центра «Вишневый сад».

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Певица Арбенина раскритиковала российские биографические фильмы
14 мая 2025, 22:25

Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина раскритиковала отечественные биографические фильмы. При этом она все же дала положительный отзыв одному проекту.
«Мне не нравится. Я могу выделить (среди российских проектов), конечно же, сериал „Первый номер“, потому что Цыганов играет Багирова. Это прототип его. Вот это действительно удачно. Это такая романтизация. Мне кажется, что так нужно преподносить героев. А все остальное меня не особо впечатлило», — сказала Арбенина NEWS.ru.
Основными недостатками проектов исполнительница песни «Лети моя душа» считает поверхностную работу с историческими материалами, шаблонность сюжетных ходов и неестественную драматизацию событий. Особо разочаровывают попытки авторов слишком очернить или же «приукрасить» реальных персонажей, не понимая их мотивацию, заключила Диана Арбенина.

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14 мая 2025, 22:03

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал в соцсетях пугающий снимок. Как пишут бьюти-обозреватели, спортсмен пошел на вакуумную терапию, которая выводит токсины из организма и улучшает кровообращение. На фотографии можно увидеть черно-фиолетовую спину мужчины.
Недавно пара отдыхала в Турции, публикуя совместные снимки, будто и не ругались. Теперь Макаров занимается здоровьем. Поговаривали, что хоккеист стал злоупотреблять алкоголем на фоне проблем в спорте. Два месяца назад он вернулся на лед и выступил в чемпионате КХЛ 3х3 за «Авангард». При этом «жирные» продолжительные контракты мужу Кудрявцевой не предлагают.

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