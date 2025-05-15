19-летняя невеста Григория Лепса показала фото после стрижки в салоне красоты

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
19-летняя невеста Григория Лепса, Аврора Киба, опубликовала в личном блоге фото с новой стрижкой. Девушка, известная своими длинными волосами, укоротила пряди, что навело подписчиков на мысль — это часть подготовки к свадьбе?
Ранее Лепс заявлял, что торжество состоится летом, хотя позже появилась информация, что его перенесут. Мол, у певца нет денег на масштабное мероприятие, придется подождать.
А вот Киба, очевидно, надежды на скорое празднество не теряет — в апреле она уже примеряла свадебное платье, и также выкладывала фотографии в откровенном наряде, подчеркивающем ее фигуру.
Возможно, пара просто подогревает интерес публики, чтобы потом «поразить» поклонников «неожиданно» уже состоявшейся свадьбой.
И вот, Аврора сделала пост с намеком на смену имиджа.
Сначала она заинтриговала подписчиков снимком срезанных локонов, намекая на радикальные перемены, но итоговый образ оказался деликатным: Киба всего лишь слегка укоротила длину.
Кстати, финансовые трудности Лепса связывают с его новым бизнес-проектом — элитным баром в Москве.
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А вот Киба, очевидно, надежды на скорое празднество не теряет — в апреле она уже примеряла свадебное платье, и также выкладывала фотографии в откровенном наряде, подчеркивающем ее фигуру.
Возможно, пара просто подогревает интерес публики, чтобы потом «поразить» поклонников «неожиданно» уже состоявшейся свадьбой.
Аврора Киба укоротила волосы (Фото: Instagram* @avrorakiba)
И вот, Аврора сделала пост с намеком на смену имиджа.
Сначала она заинтриговала подписчиков снимком срезанных локонов, намекая на радикальные перемены, но итоговый образ оказался деликатным: Киба всего лишь слегка укоротила длину.
Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)
Кстати, финансовые трудности Лепса связывают с его новым бизнес-проектом — элитным баром в Москве.
«У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 миллионов рублей, все вложил в новый бизнес», — говорили коллеги певца, отвечая на вопросы «КП».Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева