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«Дыма без огня не бывает»: психолог рассказала про кризис в отношениях Лепса и его 19-летней невесты

Психолог Абравитова заявила о кризисе в отношениях Лепса и его 19-летней невесты
Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Клинический психолог Марианна Абравитова предположила, что в отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы наступил кризис. По ее мнению, об этом говорят не только слухи, но и публичное поведение пары, включая недавний конфликт певца с журналисткой.
«Дыма без огня не бывает. Скорее всего, там присутствуют психологические проблемы, и это естественно, потому что люди разных поколений несут в себе заряд разного менталитета», — пояснила эксперт в беседе с «Пятым каналом».
Также она отметила, что изначально между ними действительно была страсть, но со временем, когда Григорий и Аврора стали узнавать друг друга, ситуация изменилась. При этом психолог подчеркнула, что подобные разногласия — не редкость.
«Пиар никогда не помешает артисту или девушке артиста» — подытожила Абравитова.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#психолог
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#звёзды
#шоу-бизнес
Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца – видео
20 мая 2025, 16:12

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)

Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца. О возможных изменениях в личной жизни певицы пишет Telegram-канал «Звездач».
Артистка предпочитает не афишировать личную жизнь, однако на презентации нового альбома Леонида Агутина её заметили в компании некоего мужчины.

Гагарина отказалась общаться с журналистами, видимо, предвидя вопросы о незнакомце. Однако Станислава Микова рядом не заметили.

Напомним, что про их отношения стало известно в конце ноября 2023 года. Танцор балета и певица на тот момент были вместе около полугода. После совместного выхода в свет, Гагарина перестала комментировать личную жизнь. Не исключено, что на опубликованных кадрах – новый возлюбленный артистки.

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#мужчины
#отношения
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«Мозгов было мало»: Юрий Лоза пожалел о песне про «голубого приятеля»*
Юрий Лоза жалеет о песне про «голубого приятеля»*, однако не может её удалить
20 мая 2025, 16:02

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Юрий Лоза оправдался за песню, которую написал в молодости. Об этом певец рассказал в беседе с изданием «Абзац».
Речь идёт о композиции «Мой приятель – голубой», в которой многие слушатели увидели пропаганду ЛГБТ*. Артист признался, что очень жалеет, что записал эту песню, но теперь уже не может её удалить.

Трек Лоза выпустил в 1984 году. По признанию исполнителя, тогда он был молодым и многого не понимал. Сейчас он бы ни за что не написал такую песню.

«Много наговорил, мозгов было мало. И так у всех молодых. Сегодня я бы не стал писать подобную песню. Время назад не вернуть. Удалить её не получится, потому что она болтается по всяким порталам», – подчеркнул Лоза.
Вместе с тем, певец добавил, что не видит ничего ужасного в этой песне. По его словам, в ней нет никакой пропаганды, да и в целом относится к композиции следует не так серьёзно.

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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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#песня
#россия
#творчество
#молодёжь
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Арай Чобанян о разводе с Ириной Пинчук: «В массажку не надо ходить»
Арай Чобанян рассказал о кризисах в браке с Ириной Пинчук
20 мая 2025, 15:57

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Недавно весь рунет кишел подробностями расставания экс-участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. Однако на некоторое время о паре ничего не было слышно. Тишину нарушил Чобанян, решив пообщаться с фолловерами в личном блоге. У него сразу спросили, скучает ли он по Ирине.
Тогда Чобанян выложил архивные семейные кадры. Со слов Арая, пока он монтировал видео, понял, что ностальгирует по первым четырем годам отношений с Пинчук.

«Как глаза там горят у нас, это просто невероятно, как светились... Вот по этому я скучаю. Но то, что было последний год... Ни я не скучаю по этому, ни Ира, думаю, не скучает», — откровенничал экс-участник «Дома-2».

На предположение о том, что Ирина сильнее переживает развод, Арай уточнил, что так кажется со стороны, потому как она не появляется в соцсетях и из-за того, что в последнем посте девушка рассказала, что принимает антидепрессанты.

«Но ей их прописали еще год назад. Вообще последний год у нее эмоционально-психологически нестабильное состояние <...> Но на самом деле у нее все хорошо», — заверил поклонников Чобанян.

Мужчина обратил внимание, что сейчас Ирина записала музыкальную композицию, которую посвятила Араю.

«Скоро выйдет, послушаем», — добавил он.

Еще экс-возлюбленный Ирины Пинчук назвал ошибки, которые привели их к разрыву.

«Просто в отношениях бывают кризисы, и над ними надо работать, что мы не делали. Ну и в массажку не надо ходить», — признался Арай.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#развод
#отношения
#соцсети
#супруги
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«Формат ожидается очень необычный»: раскрыты первые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги
Продюсер Дворцов: свадьба Муцениеце и Дранги будет только для своих
20 мая 2025, 15:34

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга готовятся к свадьбе. Звезды пока не делятся с поклонниками подробностями предстоящего торжества, однако ходят слухи, что праздник будет только для своих.
Продюсер Сергей Дворцов отметил, что сейчас пара занята подготовкой. Однако уже известно, что журналистам не следует ждать приглашения, поскольку, в отличие от бракосочетания дочери Анастасии Волочковой, это мероприятие будет полностью закрытым.

«Известно, что это будет мероприятие только для своих. Ни о каком грандиозном торжестве на сотни гостей речи не идёт. Будут присутствовать только самые близкие. Но известно, что формат ожидается очень необычный», – отметил Дворцов в беседе с порталом Woman.ru.
В звёздных кругах поговаривают, что актриса и музыкант выберут интересную локацию для свадьбы. Не исключено, что торжество состоится за границей.

Напомним, что бывший муж Муцениеце Павел Прилучный тоже наладил личную жизнь после развода. Актёр женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая два года назад родила ему сына Микаэля.

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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#жизнь
#музыкант
#актриса
#свадьба
#мероприятия
#подготовка
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«Я поняла, что такое настоящая любовь»: в день 16-летия Анна Пересильд рассказала о личном
Анна Пересильд откровенно высказалась о своих отношениях
20 мая 2025, 15:32

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Анна Пересильд сегодня отмечает важную дату — в день своего рождения юная актриса поделилась фото из личного архива и написала в своем Телеграм-канале проникновенные слова родителям.
Девушка поблагодарила маму за то, что подарила ей жизнь и назвала себя счастливым человеком, поскольку с самого рождения живет в абсолютной любви.

«Мамочка, спасибо за то, что благодаря тебе я появилась на этой планете и сейчас живу свою самую прекрасную жизнь. Ты научила меня наслаждаться каждым днем, благодарить каждого, кто провел с тобой этот день... Я буду благодарить тебя всю свою жизнь и всегда буду рядом, мое счастье», — написала актриса.


Также Анна подтвердила роман, о котором много говорят: «В этом году в моей жизни появился человек, который поменял мою жизнь кардинально». Имя возлюбленного актриса оставила в тайне.

О возможном романе между Анной и 19-летним музыкантом Иван Дмитриенко заговорили еще несколько месяцев назад.

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#жизнь
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