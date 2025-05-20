«Дыма без огня не бывает»: психолог рассказала про кризис в отношениях Лепса и его 19-летней невесты

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
Клинический психолог Марианна Абравитова предположила, что в отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы наступил кризис. По ее мнению, об этом говорят не только слухи, но и публичное поведение пары, включая недавний конфликт певца с журналисткой.
«Дыма без огня не бывает. Скорее всего, там присутствуют психологические проблемы, и это естественно, потому что люди разных поколений несут в себе заряд разного менталитета», — пояснила эксперт в беседе с «Пятым каналом».Также она отметила, что изначально между ними действительно была страсть, но со временем, когда Григорий и Аврора стали узнавать друг друга, ситуация изменилась. При этом психолог подчеркнула, что подобные разногласия — не редкость.
«Пиар никогда не помешает артисту или девушке артиста» — подытожила Абравитова.Читайте также:
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