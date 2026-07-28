Бывшая «Мисс Вселенная» опубликовала редкое фото 13-летней дочери-балерины

28 июля 2026, 05:49

Модель Оксана Фёдорова показала дочь Елизавету на её 13-й день рождения

Оксана Фёдорова (Фото: Instagram* / @fedorovaoksana)

Обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова поздравила в личном блоге свою дочь Елизавету с 13‑летием. В честь праздника телеведущая поделилась кадрами с семейного отдыха.





На снимках юная Елизавета, одетая в стильную футболку и шорты, эффектно застыла в акробатической позе рядом с элегантным кабриолетом. В своём посте Фёдорова сопроводила фото трогательным стихотворением:



«Как‑то маме ночкой длинной я сказала без стесненья: "Мам, пойду я в балерины, нету у меня сомненья. Быть хочу я очень тонкой, нежной, хрупкой и красивой"», — подписала снимок знаменитость.