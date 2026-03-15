«Ничья была бы честнее»: Ани Лорак раскрыла причину ссоры с Филиппом Киркоровым
Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория» рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым, возникшем из-за его решения на шоу «Маска».
В беседе с корреспондентом NEWS.ru Каролина отметила, что народный артист России отдал предпочтение участнице Сивиль, что вызвало у неё обиду. Из-за этого певица не общалась с поп-королём в течение полугода.
Артистка считает, что корректным исходом в той ситуации стала бы ничья, поскольку все конкурсанты проявили себя талантливо. Примирение состоялось после того, как Киркоров прислал Лорак цветы и принёс извинения.
Конфликт завершился совместным ужином, и сейчас отношения между артистами полностью налажены. Каролина добавила, что по-прежнему считает своего персонажа фаворитом программы «Маска».
Читайте также: