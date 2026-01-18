«Будем переделывать»: Ева Карицкая недовольна памятником Паше Технику за 4 млн

18 января 2026, 20:45

Ева Карицкая заявила о необходимости переделки памятника Паше Технику

Карина Мельничук (Фото: Instagram* @karina_melnichuk_)

Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) выразила в личном блоге недовольство бюстом покойного рэп-исполнителя.





Сейчас Карицкая координирует создание и установку памятника на могиле рэпера. Она опубликовала видео с каменным бюстом из мастерской и заявила, что результат её разочаровал.

«Если честно, не знаю, какие правки внести, очень сложно... В общем, мне всё равно не нравится. Будем переделывать до тех пор, пока не добьёмся сходства. Без спешки, но мне пока совсем ничего не нравится», — сказала она.