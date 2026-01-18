«Будем переделывать»: Ева Карицкая недовольна памятником Паше Технику за 4 млн
Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) выразила в личном блоге недовольство бюстом покойного рэп-исполнителя.
Сейчас Карицкая координирует создание и установку памятника на могиле рэпера. Она опубликовала видео с каменным бюстом из мастерской и заявила, что результат её разочаровал.
«Если честно, не знаю, какие правки внести, очень сложно... В общем, мне всё равно не нравится. Будем переделывать до тех пор, пока не добьёмся сходства. Без спешки, но мне пока совсем ничего не нравится», — сказала она.Фолловеры тоже не одобрили бюст, отметив отсутствие портретного сходства. Некоторые комментаторы вспомнили другие памятники, которые плохо передают черты знаменитостей. Известно, что на изготовление скульптуры планировали потратить около четырёх миллионов рублей. Основную часть суммы собрали из пожертвований фанатов.