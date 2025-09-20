Лопес и Аффлек существенно снизили цену на особняк после расставания

20 сентября 2025, 19:33

Лопес и Аффлек хочет как можно скорее продать совместный дом в Беверли-Хиллз

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили ускорить продажу роскошного семейного особняка в Беверли-Хиллз, на фоне развода снизив цену сразу на 16 миллионов долларов.