Лопес и Аффлек существенно снизили цену на особняк после расставания
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили ускорить продажу роскошного семейного особняка в Беверли-Хиллз, на фоне развода снизив цену сразу на 16 миллионов долларов.
Изначально дом, купленный в мае 2023 года за 60 миллионов долларов, должен был стать их семейным гнездом. Пара рассчитывала провести в нём долгие годы вместе. Однако уже следующим летом Джей Ло подала на развод, и теперь они стремятся избавиться от недвижимости.
По информации TMZ, на покупку дома Лопес и Аффлек потратили не только собственные средства, но и оформили ипотеку — около 20 миллионов долларов. Позже, попытавшись продать особняк за 68 миллионов, они не смогли найти покупателей и сняли предложение с рынка в июле.
Теперь жильё снова выставлено на продажу, но уже по сниженной цене — 52 миллиона долларов.
Инсайдеры утверждают, что на данный момент Дженнифер продолжает жить в этом доме, пока её новое жильё в Hidden Hills находится на стадии ремонта. Аффлек, в свою очередь, обустроился в собственном доме в Брентвуде.
Читайте также: