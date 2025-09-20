Достижения.рф

Лопес и Аффлек существенно снизили цену на особняк после расставания

Лопес и Аффлек хочет как можно скорее продать совместный дом в Беверли-Хиллз
Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили ускорить продажу роскошного семейного особняка в Беверли-Хиллз, на фоне развода снизив цену сразу на 16 миллионов долларов.



Изначально дом, купленный в мае 2023 года за 60 миллионов долларов, должен был стать их семейным гнездом. Пара рассчитывала провести в нём долгие годы вместе. Однако уже следующим летом Джей Ло подала на развод, и теперь они стремятся избавиться от недвижимости.

По информации TMZ, на покупку дома Лопес и Аффлек потратили не только собственные средства, но и оформили ипотеку — около 20 миллионов долларов. Позже, попытавшись продать особняк за 68 миллионов, они не смогли найти покупателей и сняли предложение с рынка в июле.

Теперь жильё снова выставлено на продажу, но уже по сниженной цене — 52 миллиона долларов.

Инсайдеры утверждают, что на данный момент Дженнифер продолжает жить в этом доме, пока её новое жильё в Hidden Hills находится на стадии ремонта. Аффлек, в свою очередь, обустроился в собственном доме в Брентвуде.

