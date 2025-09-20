Дима Билан предрёк «Интервидению» невероятный масштаб
Дима Билан назвал «Интервидение» конкурсом без границ
Дима Билан оценил масштабы предстоящего конкурса «Интервидение-2025». Его слова передаёт Telegram-канал «РИАМО | Новости Подмосковья и Москвы».
Певец отметил, что многие страны уже проявили интерес к событию.
«Мы все ждём, что это будет, а будет, конечно, что-то очень мощное», — заявил Билан.Он провёл параллель между «Евровидением» и «Интервидением». Артист пояснил, что если в первом конкурсе участвуют в основном европейские страны, то второй имеет гораздо более широкую географию.
По его словам, «Интервидение» позволяет понять музыку разных регионов и познакомиться с культурой соседних стран. Билан добавил, что участники максимально вкладываются в свою музыку и песни.
