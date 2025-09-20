«Покорить весь мир»: Бузова сделала шокирующее заявление об «Интервидении»

20 сентября 2025, 19:39

Бузова заявила о готовности заменить SHAMAN в 2026 году

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова выразила желание выступить на международном песенном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.





Артистка поразмышляла о своём возможном участии.

«Как бы я выглядела, в чём была одета, если бы была участницей? Сложно сказать, для этого я должна поучаствовать, я бы хотела», — призналась она.