«Покорить весь мир»: Бузова сделала шокирующее заявление об «Интервидении»
Бузова заявила о готовности заменить SHAMAN в 2026 году
Ольга Бузова выразила желание выступить на международном песенном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.
Артистка поразмышляла о своём возможном участии.
«Как бы я выглядела, в чём была одета, если бы была участницей? Сложно сказать, для этого я должна поучаствовать, я бы хотела», — призналась она.Бузова добавила, что готова специально для конкурса написать песню, которая может «покорить весь мир».
Международный конкурс «Интервидение — 2025» пройдёт в ближайшее время. В этом году в нём примут участие представители 23 стран. Россию на конкурсе представит певец SHAMAN. Участники будут бороться за хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 миллионов рублей.
Ранее Ольга Бузова рассказала о проблемах со сном на фоне стресса.