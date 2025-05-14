Мать основателя «Ласкового мая» Кузнецова подала в суд иск против вдовы Шатунова

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Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, Валентина Кузнецова, подала иск к вдове Юрия Шатунова. Иск связан с признанием завещания недействительным. Информация подтверждается судебными документами, имеющимися в распоряжении РИА Новости.
Точные основания иска не раскрываются, однако ранее суд выносил определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецову решение не устроило и она подала частную жалобу. Известно, что суд ее отклонил.
На данный момент дата слушания по делу о признании завещания недействительным не назначена.
Композитор Сергей Кузнецов, создатель не только «Ласкового мая», но и групп «Чернила для пятого класса», «Стекловата» и других, скончался в ноябре в 2022 году в Оренбурге.
Его бывший коллега по группе, Юрий Шатунов, умер в тот же год в июне из-за обширного инфаркта. Ему было 48 лет.
Ранее сообщалось, что продюсер Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за песен группы «Ласковый май». Истец призвал признать недействительным лицензионный договор, который был заключён с вдовой Шатунова.
Речь идёт о правах на песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».
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На данный момент дата слушания по делу о признании завещания недействительным не назначена.
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Композитор Сергей Кузнецов, создатель не только «Ласкового мая», но и групп «Чернила для пятого класса», «Стекловата» и других, скончался в ноябре в 2022 году в Оренбурге.
Его бывший коллега по группе, Юрий Шатунов, умер в тот же год в июне из-за обширного инфаркта. Ему было 48 лет.
Ранее сообщалось, что продюсер Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за песен группы «Ласковый май». Истец призвал признать недействительным лицензионный договор, который был заключён с вдовой Шатунова.
Речь идёт о правах на песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».
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Мария Моисеева