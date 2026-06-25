«Без гулянок»: Бывшая Тимати рассказала о планах на свадьбу
Модель Решетова: свадьба будет закрытой
Экс-возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова, которая в последнее время отошла от активной светской жизни, впервые поделилась планами на бракосочетание с избранником Владиславом Абрамяном. Об этом стало известно 25 июня.
Пара намерена отказаться от пышного шоу и устроить камерное торжество. Об этом селебрити заявила в подкасте «Без фильтров». Она отметила, что мероприятие будет закрытым, ожидаются только самые близкие люди.
«У нас закрытый образ жизни, без гулянок, семейный достаточно узкий круг общения», — прокомментировала Решетова.
История знакомства пары началась на светском мероприятии, где их представили друг другу общие знакомые. По словам продюсера Сергея Дворцова, это была общая тусовка, после которой отношения развивались совсем не стремительно — в соцсетях долгое время сохранялась полная тишина.