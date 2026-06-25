«Без гулянок»: Бывшая Тимати рассказала о планах на свадьбу

25 июня 2026, 16:15

Модель Решетова: свадьба будет закрытой

Анастасия Решетова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Экс-возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова, которая в последнее время отошла от активной светской жизни, впервые поделилась планами на бракосочетание с избранником Владиславом Абрамяном. Об этом стало известно 25 июня.





Пара намерена отказаться от пышного шоу и устроить камерное торжество. Об этом селебрити заявила в подкасте «Без фильтров». Она отметила, что мероприятие будет закрытым, ожидаются только самые близкие люди.





«У нас закрытый образ жизни, без гулянок, семейный достаточно узкий круг общения», — прокомментировала Решетова.