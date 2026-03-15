«Только я и сынок»: Решетова показала, как прошёл их отпуск у океана

Анастасия Решетова устроила отпуск у океана вместе с сыном Ратмиром
Модель Анастасия Решетова поделилась в соцсетях кадрами из недавнего путешествия, которое она провела вместе с сыном Ратмиром — ребёнком от рэпера Тимати.
По словам модели, она старается как можно чаще путешествовать с мальчиком и показывать ему разные уголки мира, поэтому подобные поездки уже стали для них хорошей традицией.
На этот раз мама и сын провели почти две недели у океана. Решетова призналась, что отдых получился особенно тёплым и душевным, ведь всё это время они проводили практически только вдвоём, наслаждаясь природой и спокойной атмосферой курорта.
«Мы улетели, поэтому спокойно могу выкладывать контент. Это были совершенно афигенные 12 дней у океана — только я и сынок», — рассказала модель.Анастасия также опубликовала трогательное видео, которое снял сам Ратмир. На кадрах мальчик раскачивает маму в гамаке прямо на берегу океана и показывает окружающую природу. В конце ролика ребёнок даёт понять, что совсем не хочет уезжать с курорта, чем растрогал подписчиков модели.