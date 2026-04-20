Решетова раскрыла, как отпуск с сыном Тимати превратил троечника в прилежного ученика
Анастасия Решетова поделилась в соцсетях радостной новостью: её 6-летний сын Ратмир, которого она родила от рэпера Тимати, наконец-то начал радовать успехами в школе и примерным поведением.
До недавнего времени мальчик, судя по всему, не блистал на этом поприще, но совместный отдых с мамой кардинально изменил ситуацию.
По словам модели, после возвращения из отпуска педагоги сами заметили резкий прогресс у Ратмира — он стал лучше учиться и слушаться. Решетова уверена, что во время поездки ей удалось найти с ребёнком тот самый общий язык, которого раньше не хватало.
«Было очень приятно услышать, что у Ратика есть очень заметные положительные изменения в успеваемости и поведении после нашего отпуска. Это значит, что он слышит меня», — отметила блогер.