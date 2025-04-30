Роды не за горами: мама Тимати показала беременную возлюбленную сына

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)
На днях невеста Тимати Валентина Иванова объявила о беременности. Выяснилось, что модель находится на приличном сроке.
Мама рэпера Симона Юнусова, показывая кадры с отдыха, засветила живот Валентины. На кадрах девушка даже не пытается скрыть изменившиеся формы. По всей видимости, роды возлюбленной 41-летнего рэпера состоятся уже совсем скоро. Правда, пара пока не торопится раскрывать публике пол будущего ребёнка и дату его рождения.
Напомним, что ребёнок станет для Ивановой первым, а для Тимати уже третьим. У рэпера есть дочь Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
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Анастасия Чинкова