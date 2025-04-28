Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko
Валентина Иванова, девушка российского артиста Тимати, недавно разместила интригующее видео на своей странице в социальной сети. Согласно сообщениям СМИ, включая издание «СтарХит», Валентина впервые публично подтвердила свою беременность.
На опубликованном ролике видно, как девушка, разговаривая по телефону, внезапно объявляет о своем интересном положении:
Реакция музыканта была заметной — он выглядел потрясенным и удивленным.
Несмотря на кажущуюся простоту сцены, многие подписчики подозревают, что данное сообщение могло быть заранее подготовлено. Впрочем, такая постановочность лишь добавляет интереса вокруг пары.
Сейчас фанатам остается ждать официального подтверждения от самого Тимати. Пока что реакция пользователей исключительно положительная.
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«Да, забыла сказать, я как раз вчера купила тест. Оказалось, что я беременна», — поделилась она.
Реакция музыканта была заметной — он выглядел потрясенным и удивленным.
Несмотря на кажущуюся простоту сцены, многие подписчики подозревают, что данное сообщение могло быть заранее подготовлено. Впрочем, такая постановочность лишь добавляет интереса вокруг пары.
Сейчас фанатам остается ждать официального подтверждения от самого Тимати. Пока что реакция пользователей исключительно положительная.
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