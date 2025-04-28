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Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Валентина Иванова, девушка российского артиста Тимати, недавно разместила интригующее видео на своей странице в социальной сети. Согласно сообщениям СМИ, включая издание «СтарХит», Валентина впервые публично подтвердила свою беременность.
На опубликованном ролике видно, как девушка, разговаривая по телефону, внезапно объявляет о своем интересном положении:

«Да, забыла сказать, я как раз вчера купила тест. Оказалось, что я беременна», — поделилась она.

Реакция музыканта была заметной — он выглядел потрясенным и удивленным.

Несмотря на кажущуюся простоту сцены, многие подписчики подозревают, что данное сообщение могло быть заранее подготовлено. Впрочем, такая постановочность лишь добавляет интереса вокруг пары.

Сейчас фанатам остается ждать официального подтверждения от самого Тимати. Пока что реакция пользователей исключительно положительная.

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#тест
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#беременность
Суд Москвы взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой
28 апреля 2025, 11:24

Фото: iStock/Zolnierek

Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. Об этом информирует РИА Новости.
С иском к исполнительнице обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Соответствующее решение было вынесено в четверг, 17 апреля.

Сумма накопившегося долга артистки не раскрывается.

Жанна Агузарова редко появляется на публике. Последний раз певица выступала на премии «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение».

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#коммунальные платежи
#москва
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«Не самый удачный заход со стороны Даны»: Натан оценил провокацию Борисовой в шоу «Сокровища императора»
Натан оценил провокацию Борисовой в шоу «Сокровища императора»
28 апреля 2025, 11:11

Натан (фото: Instagram* @natan_official)

39-летний Натан встретился на проекте «Сокровища императора» с Даной Борисовой и Аленой Жигаловой, которые публично критиковали его за измены жене.
Алена Жигалова приехала на проект в паре с Даной Борисовой. Они принимали участие в шоу «Звезды в джунглях» вместе с рэпером.

Стоит отметить, что Дана не удержалась и сразу же напомнила Натану о его любовных похождениях. Вскоре музыкант прокомментировал события выпуска.

«Была спокойная и приятная серия, но до взрыва эмоций осталось совсем немного. Новые участники. Алена и Дана уже почти родные. Не самый удачный заход со стороны Даны, но да ладно, пока оставим это», — отметил Натан в своем блоге.

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«Так любой ребёнок споёт»: Сергей Соседов судился с Первым каналом после выступления дочери Алсу
Сергей Соседов: суд с Первым каналом был из-за скандала на шоу «Голос»
28 апреля 2025, 11:05

Сергей Соседов (фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире на «Радио 1» вспомнил скандал вокруг финала проекта «Голос», когда победу одержала дочь певицы Алсу.
По словам Соседова, после этого инцидента ему неоднократно звонили журналисты, чтобы узнать его мысли об этой ситуации. Критик признался, что, по его мнению, другой финалист был гораздо талантливее, а сама победа дочери Алсу вызвала у него сомнения в честности голосования.

«Почему девочка без особых данных? Неплохо спела, но так любой ребёнок споёт, а из музыкальной школы — ещё лучше», — отметил он.
Соседов рассказал, что после нескольких комментариев, данных журналистам по телефону, Первый канал подал на него в суд. Музыкальный критик подчеркнул, что лишь выразил свою личную позицию и усомнился в честности конкурса. В итоге суд он выиграл.

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Люся Чеботина поделилась своим мнением о хейте
28 апреля 2025, 10:50

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)

Известная российская певица Люся Чеботина отметила своё 28-летие, пригласив друзей и близких на празднование дня рождения. Помимо приятного вечера, исполнительница поделилась своими мыслями относительно распространённых слухов и негативного отношения публики в социальных сетях. Об этом пишет «‎Super».
По словам звезды, её окружение регулярно дарит ей столько внимания и заботы, что создаётся впечатление будто бы она состоит в отношениях с идеальным партнёром. Однако сама Люся подчёркивает, что секрет её счастья заключается именно в дружбе и поддержке близких людей.

Также Чеботина затронула тему распространения фейковых новостей и необоснованных обвинений в адрес знаменитостей. Певица призналась, что подобные ситуации возникают достаточно часто, и каждый раз, заходя в интернет, задаёт себе один и тот же вопрос: «Что ещё обо мне написали?».

Люся сохраняет позитивный настрой и пожелала авторам негативной информации личного благополучия и радости. Она уверена, что желание создавать негативные информационные поводы чаще всего связано с внутренней неудовлетворённостью жизнью.

«Люди, занимающиеся созданием фейков и травлей, делают это не от хорошей жизни. Если бы у них было больше позитива и удовлетворения внутри себя, они бы точно нашли занятие поинтереснее», — сказала певица.

Люся выразила благодарность своим друзьям и поклонникам за поддержку и понимание, отметив, что никогда не позволит негативу разрушить гармонию своей жизни.

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#певица
#звёзды
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«Дочка Пугачевой, все ясно»: Сергей Соседов высказался о карьере Кристины Орбакайте
Сергей Соседов: певческая карьера Орбакайте воспринималась скептически
28 апреля 2025, 10:40

Сергей Соседов (фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» поделился своим мнением о творческом пути Кристины Орбакайте.
По словам Соседова, многие артисты, которые в начале карьеры казались посредственными и не вызывали особых ожиданий, со временем заметно улучшали свои вокальные навыки. В качестве примера он привёл Кристину Орбакайте.

Критик отметил, что на старте певческая карьера Орбакайте воспринималась скептически, поскольку её голос был слабым, а тембр — непримечательным. Однако благодаря упорной работе с педагогами артистке удалось выйти на достойный профессиональный уровень.

«Например, Кристина Орбакайте. Ну как она начинала? Ну дочка Пугачевой, все ясно: тыр-пыр восемь дыр. Какой там был голос? Маленький, тембр так себе, энергии никакой нет сценической. Но она работала с педагогами и смогла подняться на хороший уровень», — сказал он.

Соседов подчеркнул, что за этим успехом стоит титанический труд.

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