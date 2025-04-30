«Я не могу оплачивать счета»: Тимати отреагировал на коммунальный скандал со своим участием

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)
30 апреля столичный суд рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Артист прокомментировал произошедшее, заявив, что ему якобы не выставляли каких-либо счетов.
Тимати подчеркнул, что у него нет никаких долгов. Во всем виноваты некомпетентные сотрудники управляющей компании, уточнил он.
Как отметил исполнитель хита «В клубе», после появления этих сообщений управляющая компания, которая обслуживает его дом, может получить встречные иски. Юнусов уже составил список инстанций, которые не способны профессионально работать с элитными ЖК.
Стоит напомнить, что в 2024 году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к Тимати. Вместе с тем суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Неизвестно, было ли это связано с оплатой ЖКХ.
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«Я не могу оплачивать счета, которые не выставляются, логично? А так, за мной не водится невыплат — ни налогов, ни штрафов, и тем более счетов по недвижимости», — обратил внимание рэпер в беседе с Super.
Как отметил исполнитель хита «В клубе», после появления этих сообщений управляющая компания, которая обслуживает его дом, может получить встречные иски. Юнусов уже составил список инстанций, которые не способны профессионально работать с элитными ЖК.
Стоит напомнить, что в 2024 году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к Тимати. Вместе с тем суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Неизвестно, было ли это связано с оплатой ЖКХ.
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Ольга Енгалычева