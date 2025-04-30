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«Я не могу оплачивать счета»: Тимати отреагировал на коммунальный скандал со своим участием

Тимати объявил, что управляющая компания полгода не выставляла ему счета по ЖКХ
Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

30 апреля столичный суд рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Артист прокомментировал произошедшее, заявив, что ему якобы не выставляли каких-либо счетов.
Тимати подчеркнул, что у него нет никаких долгов. Во всем виноваты некомпетентные сотрудники управляющей компании, уточнил он.

«Я не могу оплачивать счета, которые не выставляются, логично? А так, за мной не водится невыплат — ни налогов, ни штрафов, и тем более счетов по недвижимости», — обратил внимание рэпер в беседе с Super.

Как отметил исполнитель хита «В клубе», после появления этих сообщений управляющая компания, которая обслуживает его дом, может получить встречные иски. Юнусов уже составил список инстанций, которые не способны профессионально работать с элитными ЖК.

Стоит напомнить, что в 2024 году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к Тимати. Вместе с тем суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Неизвестно, было ли это связано с оплатой ЖКХ.

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Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой
Киркоров не ответил на вопрос, поздравил ли Пугачёву с днём рождения
30 апреля 2025, 14:28

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на вопрос об Алле Пугачёвой. Певец сделал вид, будто не слышит, пишет издание Московский комсомолец.
30 апреля поп-королю исполнилось 85 лет, а 15 числа 76-летие отмечала его бывшая жена. Многие поклонники интересуются, поздравил ли её Киркоров.

Журналисты задали артисту соответствующий вопрос на презентации нового клипа на его песню «Везувий». В этот вечер Киркоров активно общался с гостями и журналистами. Однако далеко не все вопросы понравились исполнителю.

«Филипп, а Аллу Борисовну с днём рождения поздравили?», – задала вопрос журналистка.
Вместо ответа Киркоров лишь улыбнулся и сделал вид, будто не услышал. После он поинтересовался: «Ну что, всё? Вопросы все?».

Ранее Киркоров сообщал, что его общение с Пугачёвой полностью прекратилось после объезда певицы из России.

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«Могут поучиться у Стаса Михайлова»: Севиль раскрыла, какими должны быть мужчины
Певица Севиль призвала мужчин поучиться у Стаса Михайлова
30 апреля 2025, 14:15

Севиль Велиева и Стас Михайлов (фото: Instagram* @seville_official)

Солистка группы Artik&Asti назвала главные качества любимца женщин. 32-летняя Севиль Велиева призналась, что считает Стаса Михайлова маскулинным.
Певица посетила большой сольный концерт Стаса Михайлова в честь дня его рождения. Артистка не стала скрывать эмоций по отношению к 56-летнему исполнителю.

«Я думаю, что любой артист должен обладать этой манкостью. То есть, когда он выходит, он уже должен зацепить внимание всех слушателей, зрителей. Конечно, Стас – не исключение», – подчеркнула Севиль в беседе с Пятым каналом.
При этом исполнительница отметила, что не только женщины могут ощутить флюиды, исходящие от Михайлова. Она отметила, что мужчинам есть, чему поучиться у звезды. Например тому, как воспевать женщин.

Также Севиль отметила, что любая женщина однозначно хотела бы стать героиней песен Михайлова.

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Роды не за горами: мама Тимати показала беременную возлюбленную сына
Мама Тимати показала беременную Валентину Иванову на отдыхе
30 апреля 2025, 14:00

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

На днях невеста Тимати Валентина Иванова объявила о беременности. Выяснилось, что модель находится на приличном сроке.
Мама рэпера Симона Юнусова, показывая кадры с отдыха, засветила живот Валентины. На кадрах девушка даже не пытается скрыть изменившиеся формы. По всей видимости, роды возлюбленной 41-летнего рэпера состоятся уже совсем скоро. Правда, пара пока не торопится раскрывать публике пол будущего ребёнка и дату его рождения.


Напомним, что ребёнок станет для Ивановой первым, а для Тимати уже третьим. У рэпера есть дочь Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

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Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»
Aif.ru: Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни композиции «Руки вверх»
30 апреля 2025, 13:50

Сергей Жуков (Фото: Телеграм @sezhukovrv)

Певец Сергей Жуков потребовал вернуть ему композиции группы «Руки вверх», сообщила газета «Аргументы и факты».
Отмечалось, что 5 мая Арбитражный суд столицы рассмотрит иск певца, который требует снять блокировку с фонограмм своих треков на различных площадках. Ограничение наложили по инициативе музыкального издательства «Джем».

Причиной иска выступил скандал после выхода картины о группе «Руки вверх». Руководители «Джема» потребовали запретить фильм, в котором использовались хиты коллектива. В издательстве объявили, что у них тоже имеются смежные права на фонограммы использованных в картине композиций. Но Сергей Жуков записал новые фонограммы для проекта. Из-за этого исполнитель считает требования ответчиков незаконными.

Юрист Евгений Колоколов обратил внимание, что певец может являться автором песен, если он зарегистрирован как правообладатель фонограмм.

«Авторство истцов может быть оспорено путем подачи соответствующего иска. Его цель — восстановить право лица — автора произведения», — уточнил эксперт.

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Трижды женился и стал жертвой мошенников: Артему Ткаченко 43 года, как актер вложился в пирамиду и потерял деньги
30 апреля 2025, 13:43

Артему Ткаченко (Фото: Telegram/tkachenkocinema)

30 апреля актер Артем Ткаченко празднует свой день рождения. О его жизни расскажет «Радио 1».
Без участия Ткаченко сложно представить такие проекты, как «Меченосец», «Вампиры средней полосы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Экспроприатор» и другие.

Детство и становление


Будущий артист родился в Калининграде, в семье, где уже росла старшая сестра. Мать, дирижёр по образованию, воспитывала детей одна и с детства прививала любовь к музыке. Артём рос энергичным и любознательным ребёнком, увлечённым чтением — его любимым произведением был «Лютый зверь» Джека Лондона.

«Сестра была умным и въедливым ребёнком, проводила ночи с фонариком и книгой под одеялом. Она поступила в лучшую школу нашего города и окончила её с золотой медалью. А потом училась на филологическом факультете. И родителям думалось, что и я, возможно, пойду по её стопам», — вспоминал артист.

В 13 лет по совету матери он поступил в военно-музыкальное училище, мечтая о героическом будущем, но реальность оказалась куда суровее — тяжёлые тренировки, строгий режим, и спустя две недели Артёма забрали домой.

После девятого класса он продолжил учёбу в лицее №49 с театральным уклоном. Там его педагогом стал Борис Бейненсон, который вдохновил юношу выбрать актёрскую профессию. Вместе с сёстрами Арнтгольц Ткаченко отправился покорять Москву и поступил в Театральное училище им. Щепкина.

Начало карьеры


Первую роль Артём получил сразу после выпуска в молодёжной комедии «Даже не думай! Тень независимости». Его заметили благодаря необычной внешности, и уже вскоре он сыграл главную роль в фильме «Мечтать не вредно».

Успех закрепился после выхода «Меченосца» в 2006 году, где Ткаченко воплотил образ невинного убийцы, превращённого обществом в монстра. Минимум реплик и максимум эмоций сделали его игру особенно запоминающейся.

Параллельно с кино Артём работал в театре «Шалом», но вскоре сосредоточился исключительно на съёмках.


Артем Ткаченко (Фото: Telegram/tkachenkocinema)

Звёздные роли


После «Меченосца» карьера актёра стремительно пошла вверх. Он снялся в «Индиго», «Жизни и приключениях Мишки Япончика», «Красной королеве», «Экспроприаторе» и других заметных проектах.

Особой любовью зрителей пользуется его роль в «Вампирах средней полосы», где он сыграл обаятельного врача-вампира Жана Ивановича. Коллеги по цеху высоко оценили его тонкую, ироничную и живую актёрскую манеру.


Сложности профессии


Ткаченко признаётся: не все проекты были успешными. Так, романтическая комедия «Zолушка» с его участием не получила признания. Тем не менее, каждый опыт актёр воспринимал как урок и шанс для роста.

Роль инопланетянина в фильме «Аванпост» стала настоящим испытанием: тяжёлый пластический грим, невозможность нормально питаться и необходимость искать новые способы выражения эмоций.

Артем Ткаченко (Фото: Telegram/tkachenkocinema)

Личная жизнь


Ткаченко был женат трижды. Первой супругой стала актриса Равшана Куркова, с которой он сохранил дружеские отношения даже после развода. Затем он женился на актрисе Евгении Храповицкой, в браке с которой у них родился сын Тихон. После расставания актёр нашёл счастье с Екатериной Стеблиной, подарившей ему двоих сыновей.

В январе 2024 года у пары родился третий совместный ребёнок. Одной из первых с этим событием актёра поздравила его первая жена — Равшана Куркова.

Финансовая неудача


Осенью 2023 года в прессе появилась информация о том, что Ткаченко стал жертвой мошенничества. По совету друга он вложился в сомнительный криптовалютный проект, инициатором которого был Григорий Мулузян. Первоначально вложения приносили доход, но позже артист потерял значительную сумму.

Сейчас


Сейчас Артем принимает участие в фильмах разного жанра от научно-фантастического триллера до экшн-фильмов на основе реальных событий. Фанаты с радостью следят за его творческим путем.

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