«Ненавижу»: Ида Галич раскрыла, из-за чего постоянно скандалит с будущим мужем

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)
Блогер Ида Галич раскрыла, какая привычка будущего супруга выводит ее из себя и является причиной частных скандалов.
«Мой молодой человек ставит огромное количество будильников, и я утром это ненавижу. Каждый раз у нас огромный скандал», — заявила Ида в шоу СТС «Кто тут жулик».
Ранее стало известно, что Ида Галич отложила свадьбу со своим возлюбленным Олегом Ледвичем из-за беременности. Блогер призналась, что не хочет устраивать торжество, будучи не в форме.
При этом она раскрыла, что свадьба пройдет в Москве или Московской области. По словам Галич, российская столица является «гастрономической Меккой» и лучшим городом по уровню сервиса и организации.
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Элина Позднякова