Секс на экране в 49 лет, романы с Гошей Куценко, Максимом Авериным и развод: Виктории Толстогановой — 53

Виктория Толстоганова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Сегодня, 24 марта 2025 года, Виктория Толстоганова отметит свой 53-й день рождения. Она — известная российская актриса, сыгравшая более 100 ролей в кино и театре. За свою карьеру Толстоганова стала одной из самых популярных актрис в России.
Ее путь включает работу в театре, главные роли в успешных фильмах, а также моменты личной жизни — от счастья в семье до громкого развода. В материале «Радио 1» расскажем больше о ее карьере и жизни.
С раннего возраста родители активно поддерживали творческое развитие дочери. Виктория училась в музыкальной школе и играла на скрипке, хотя сама признает, что не испытывала особой любви к этому занятию. Она всерьез увлеклась актерским мастерством в 11 лет, когда поступила в Театр юных москвичей при Дворце пионеров.
Когда внимание родителей стало сосредоточено на младших сестрах, Виктория оказалась предоставлена самой себе. Это, возможно, стало причиной ее бунтарского характера в подростковом возрасте. Актриса признается, что в тот период была довольно непослушной и считает своей удачей, что прошла через этот сложный возраст без серьезных последствий. Она часто убегала из дома, чтобы избежать «нервных глаз» матери.
Благодаря поддержки от руководителя театрального кружка, она решила попробовать себя в актерстве. Сначала ей не удалось поступить с первой и второй попытки, но с третьего раза, в 20 лет, она была принята в ГИТИС на курс Леонида Хейфеца, хотя также поступила и во ВГИК.
Будучи студенткой, она вошла в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, где работала до середины 2000-х. Ее кино дебют состоялся в 1997 году с короткометражным фильмом «Дневная обязанность», а настоящий прорыв произошел в 2002 году, когда она снялась в пяти фильмах, получив приз за лучший дебют на фестивале «Созвездие» за роль в «Раскаленной субботе».
Особенно значимой стала ее роль в исторической драме «Палач», где она сыграла лже-Раису Яковлеву, за что получила премию «Золотой орел» в 2016 году. В 2019 году Толстоганова вернулась на сцену, начав сотрудничество с театром «Современник» в спектакле «Папа» вместе с Сергеем Гармашем.
Виктория не боится соглашаться на сложные роли. В 2021 году она снялась в откровенных сценах в сериале «Чиновница» с Максимом Виторганом, что вызвало много обсуждений в интернете. В ответ на критику, утверждающую, что «секс с 49-летней Толстогановой не стоило снимать», актриса в одном из вечерних шоу резко отреагировала: «Что за наглость?!» Она также опровергла слухи, что эту сцену пришлось переснимать по её просьбе.
Во время учебы в ГИТИСе Виктория Толстоганова познакомилась с актером Андреем Кузичевым, в 1996 году они поженились. Пара прожила вместе 15 лет, у них родились дочь Варвара (2005) и сын Федор (2008).
Несмотря на разные характеры, их отношения начали ухудшаться, когда карьера Виктории пошла в гору. Ей начали приписывать романы с другими мужчинами — Максимом Авериным, Егором Кончаловским и Гошей Куценко. Однако конфликт возник, когда Андрей был против ее участия в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», что привело к ее решению подать на развод.
В 2011 году произошли два значимых события: развод с Кузичевым и рождение сына Ивана от режиссера Алексея Аграновича. Отметим, что официально развод был оформлен только в 2022 году.
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Творческий путьВиктория Толстоганова появилась на свет 24 марта 1972 года в Москве в семье инженера и преподавательницы английского языка. До девяти лет она была единственным ребенком, пока не родилась младшая сестра Валерия. Позже на свет появились Наталья и Маргарита, которая также стала актрисой, как и Виктория. Семья жила в так называемом «генеральском доме» в Академическом районе Москвы — постсталинском здании, квартиру в котором получил дедушка Виктории, военный. Актриса вспоминает, что дом казался ей очень красивым.
С раннего возраста родители активно поддерживали творческое развитие дочери. Виктория училась в музыкальной школе и играла на скрипке, хотя сама признает, что не испытывала особой любви к этому занятию. Она всерьез увлеклась актерским мастерством в 11 лет, когда поступила в Театр юных москвичей при Дворце пионеров.
Когда внимание родителей стало сосредоточено на младших сестрах, Виктория оказалась предоставлена самой себе. Это, возможно, стало причиной ее бунтарского характера в подростковом возрасте. Актриса признается, что в тот период была довольно непослушной и считает своей удачей, что прошла через этот сложный возраст без серьезных последствий. Она часто убегала из дома, чтобы избежать «нервных глаз» матери.
17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа
Путь к успехуПосле окончания школы Виктория Толстоганова сомневалась в своих шансах поступить в театральный вуз и даже пробовала поступить в педагогический институт.
Благодаря поддержки от руководителя театрального кружка, она решила попробовать себя в актерстве. Сначала ей не удалось поступить с первой и второй попытки, но с третьего раза, в 20 лет, она была принята в ГИТИС на курс Леонида Хейфеца, хотя также поступила и во ВГИК.
Будучи студенткой, она вошла в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, где работала до середины 2000-х. Ее кино дебют состоялся в 1997 году с короткометражным фильмом «Дневная обязанность», а настоящий прорыв произошел в 2002 году, когда она снялась в пяти фильмах, получив приз за лучший дебют на фестивале «Созвездие» за роль в «Раскаленной субботе».
Виктория Толстоганова (Фото: кадр из фильма «Капкан на судью»)
Секс на экране в 49 летПосле ухода из театра карьера Виктории Толстогановой в кино резко пошла вверх. Она снялась в таких проектах, как «Магнитные бури», «Грозовые ворота», «Королев», «Палач» и «Движение вверх».
Особенно значимой стала ее роль в исторической драме «Палач», где она сыграла лже-Раису Яковлеву, за что получила премию «Золотой орел» в 2016 году. В 2019 году Толстоганова вернулась на сцену, начав сотрудничество с театром «Современник» в спектакле «Папа» вместе с Сергеем Гармашем.
Виктория не боится соглашаться на сложные роли. В 2021 году она снялась в откровенных сценах в сериале «Чиновница» с Максимом Виторганом, что вызвало много обсуждений в интернете. В ответ на критику, утверждающую, что «секс с 49-летней Толстогановой не стоило снимать», актриса в одном из вечерних шоу резко отреагировала: «Что за наглость?!» Она также опровергла слухи, что эту сцену пришлось переснимать по её просьбе.
Фото: iStock/Alessandro Biascioli
Во время учебы в ГИТИСе Виктория Толстоганова познакомилась с актером Андреем Кузичевым, в 1996 году они поженились. Пара прожила вместе 15 лет, у них родились дочь Варвара (2005) и сын Федор (2008).
Несмотря на разные характеры, их отношения начали ухудшаться, когда карьера Виктории пошла в гору. Ей начали приписывать романы с другими мужчинами — Максимом Авериным, Егором Кончаловским и Гошей Куценко. Однако конфликт возник, когда Андрей был против ее участия в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», что привело к ее решению подать на развод.
В 2011 году произошли два значимых события: развод с Кузичевым и рождение сына Ивана от режиссера Алексея Аграновича. Отметим, что официально развод был оформлен только в 2022 году.
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Виктория сейчасВиктория Толстоганова действительно продолжает оставаться одной из самых востребованных актрис России. Её работа в таких проектах, как «Цикады», «Черное облако» и фильм «Вера», подтверждает её талант и профессионализм. Интересно, что с возрастом она научилась быть более спокойной и мудрой.
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Дарья Осипова