Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова высказалась о личной жизни – сердце модели несвободно
Анастасия Решетова впервые за долгое время ответила на вопрос о личной жизни. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что состоит в отношениях.
После расставания с музыкантом модель перестала афишировать детали личной жизни. Ходили слухи, что она встречалась с бывшим супругом певицы Алсу Яном Абрамовым, причём, когда он ещё состоял в браке. Однако Решетова опровергла эту информацию. Теперь же стало известно о новом избраннике женщины, о чём она сама рассказала в личном блоге.
Подробностей Решетова приводить не стала, но дала понять, что хочет сохранить личность возлюбленного в секрете. В прошлом году Анастасия уже упоминала об избраннике, заявив, что ему 30 лет. Самой же модели – 29.
Напомним, что Анастасия Решетова воспитывает пятилетнего сына Ратмира, рождённого в отношениях с Тимати. После появления на свет наследника звёздная пара рассталась, но сохранила общение ради мальчика. Ребёнок проживает с мамой, но регулярно видится с отцом.
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