Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова высказалась о личной жизни – сердце модели несвободно

26 июня 2025, 11:12

Анастасия Решетова рассказала о новом возлюбленном

Анастасия Решетова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Решетова впервые за долгое время ответила на вопрос о личной жизни. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что состоит в отношениях.