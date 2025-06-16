Тимати заподозрили в расставании с беременной Валентиной Ивановой

Тимати заподозрили в новом романе после отдыха в Сочи с бизнес-леди Аникиной
Тимати/ Тимур Юнусов (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Рэпер Тимати скоро станет многодетным отцом. Его возлюбленная Валентина Иванова недавно рассекретила беременность. Недавно появились слухи о возможном расставании пары, так как Тимати на отдыхе в Сочи заметили в компании другой женщины, передает «7Дней.ru».



Спутницей 41-летнего музыканта оказалась владелица российского бренда нижнего белья и купальников Анастасия Аникина. По данным очевидцев,сначала пара весело проводила время в одном из ночных клубов, а затем отправилась гулять по побережью.

Интернет-пользователи заподозрили, что Тимати оставил беременную девушку ради новых отношений. Артисту припомнили, что подобным образом он поступил с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, которые родили от него дочь и сына.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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