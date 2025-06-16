Тимати заподозрили в расставании с беременной Валентиной Ивановой

16 июня 2025, 18:33

Тимати заподозрили в новом романе после отдыха в Сочи с бизнес-леди Аникиной

Тимати/ Тимур Юнусов (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Рэпер Тимати скоро станет многодетным отцом. Его возлюбленная Валентина Иванова недавно рассекретила беременность. Недавно появились слухи о возможном расставании пары, так как Тимати на отдыхе в Сочи заметили в компании другой женщины, передает «7Дней.ru».