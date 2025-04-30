Бывшая жена Андрея Аршавина показала лицо после финальной операции на нос – фото

Алиса Казьмина (фото: кадр из шоу «Малахов»)
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина завершила процесс восстановления внешности после тяжёлого заболевания. Алиса Казьмина показала, как теперь выглядит.
Напомним, что несколько лет назад журналистка тяжело заболела. Многодетной маме диагностировали аутоиммунное заболевание, из-за которого у неё развился некроз тканей, и она лишилась носа. Казьминой приходилось прятать изуродованное лицо под медицинской маской. Но теперь она восстановила внешность и может вернуться к прежней жизни.
Алисе согласился помочь хирург Денис Агапов, когда его коллеги отказывались работать с таким тяжёлым случаем. Он создал женщине новый нос. Процесс реконструкции занял несколько лет, но результат того стоил.
«Два с половиной года и 12 операций»: Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина рассказала о восстановлении носа
«Он мне интересен»: экс-супруга Аршавина удивила неожиданным признанием
Юлия Барановская показала фотографии с дочерью в день её 17-летия
Алисе согласился помочь хирург Денис Агапов, когда его коллеги отказывались работать с таким тяжёлым случаем. Он создал женщине новый нос. Процесс реконструкции занял несколько лет, но результат того стоил.
«Да, мы сделали это! И это были почти три чудесных года, трогательных и счастливых. Я буду по врачу скучать. Очень нас сблизило моё горе, но он помог», – отметила Казьмина в беседе с изданием StarHit.Читайте также:
«Два с половиной года и 12 операций»: Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина рассказала о восстановлении носа
«Он мне интересен»: экс-супруга Аршавина удивила неожиданным признанием
Юлия Барановская показала фотографии с дочерью в день её 17-летия
Анастасия Чинкова