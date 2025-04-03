Юлия Барановская показала фотографии с дочерью в день её 17-летия

Юлия Барановская с дочерью Яной (фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)
Юлия Барановская поздравила дочь Яну с 17-летием. Телеведущая сделала подборку фотографий с девочкой, сделанных в разные годы.
Ведущая программы «Мужское/женское» воспитывает троих детей, рождённых в браке с футболистом Андреем Аршавиным. Сегодня единственной дочери звезды исполнилось 17 лет.
В своём Telegram-канале звезда опубликовала несколько снимков. На одном из них она вместе с дочкой позировала на яхте. На Юлии и Яне были яркие голубые платья. Вторая фотография уже более строгая. На ней Барановская предстала в белом классическом платье и золотых лодочках, а на дочери было укороченное чёрное платье, туфли и клатч в тон.
Юлия Барановская с дочерью Яной (фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)
3 апреля 2008 года стало для Аршавина особенной датой и не только потому, что у него родилась дочь. В этот день Андрей в матче «Зенита» против немецкого «Байера» в 1/4 финала Кубка УЕФА забил красивый гол, после чего стал мировой звездой. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу питерской команды.
Барановская также опубликовала момент этого решающего гола.
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В своём Telegram-канале звезда опубликовала несколько снимков. На одном из них она вместе с дочкой позировала на яхте. На Юлии и Яне были яркие голубые платья. Вторая фотография уже более строгая. На ней Барановская предстала в белом классическом платье и золотых лодочках, а на дочери было укороченное чёрное платье, туфли и клатч в тон.
Юлия Барановская с дочерью Яной (фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)
3 апреля 2008 года стало для Аршавина особенной датой и не только потому, что у него родилась дочь. В этот день Андрей в матче «Зенита» против немецкого «Байера» в 1/4 финала Кубка УЕФА забил красивый гол, после чего стал мировой звездой. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу питерской команды.
Барановская также опубликовала момент этого решающего гола.
«Моя девочка, ты родилась с характером настоящей победительницы, и я хочу, чтобы ты и дальше так целеустремленно добивалась своего. А я всегда буду рядом, чтобы в нужный момент тебя поддержать. Безусловно люблю и восхищаюсь тем, какая ты есть», – написала Юлия.Кстати, напомним, что изначально Яну звали Алиной. Это имя для дочери выбрал Аршавин, который хотел, чтобы у всех его детей были имена на букву «а». По его мнению, имена Арсений, Артём и Алина хорошо звучали с отчеством. Однако спустя две недели после рождения дочери Юлия сменила её имя на Яна.
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Анастасия Чинкова