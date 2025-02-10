«Он мне интересен»: экс-супруга Аршавина удивила неожиданным признанием

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина(Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала об отношении к футболисту спустя шесть лет после расставания. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Алиса Казьмина поделилась, что он ей интересен.
В 2019 году Казьмина заявила о разводе с супругом после трех лет брака из-за огромного количества измен с его стороны. Алиса не скрывала, что с трудом переживала развод с Андреем Аршавиным. Через некоторое время жизнь бывшой жены спортсмена наладилась. Журналистка призналась, что футболист возобновил общение с их общей дочерью Есенией.
Еще Казьмина проанализировала свои отношения с Андреем Аршавиным. Как говорила женщина, она не раз замечала в поведении спортсмена нарциссичные и абьюзивные черты. Экс-супруга Аршавина отметила, что в какой-то момент стала зависимой от него и отдалилась от семьи.
Несмотря на все негативные воспоминания, журналистка не смогла однозначно ответить, что чувствует к бывшему мужу. Однако Казьмина не стала отрицать, что пошла бы на свидание с футболистом, если бы он позвал.
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Еще Казьмина проанализировала свои отношения с Андреем Аршавиным. Как говорила женщина, она не раз замечала в поведении спортсмена нарциссичные и абьюзивные черты. Экс-супруга Аршавина отметила, что в какой-то момент стала зависимой от него и отдалилась от семьи.
«Такое ощущение, что для спортсменов чувства, романтика — это на начальном этапе им интересно. Потом они тебя вводят в созависимость. У меня не осталось подруг, я стала меньше общаться с семьей. Жила от звонка до звонка», — подчеркнула Алиса.
Несмотря на все негативные воспоминания, журналистка не смогла однозначно ответить, что чувствует к бывшему мужу. Однако Казьмина не стала отрицать, что пошла бы на свидание с футболистом, если бы он позвал.
«Я его уже не люблю, но он мне интересен. У него сейчас другие отношения, я бы не смогла пойти с ним на свидание, если б позвал. Но если честно, абстрагируясь от всего, — пошла бы», — откровенничала Казьмина.
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Ольга Енгалычева