«Два с половиной года и 12 операций»: Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина рассказала о восстановлении носа

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывшая супруга знаменитого футболиста Андрея Аршавина модель Алиса Казьмина практически полностью лишилась носа два с половиной года назад. Сейчас ей снова начинает нравиться собственное отражение в зеркале.
О том, какой нелёгкий путь ей пришлось пройти для того, чтобы восстановить внешность, женщина рассказала в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Алиса поведала, что хрящи и ткани носа у неё начали разрушаться в результате аутоиммунного заболевания. Врачи только разводили руками: никто из них не брался за лечение, так как они просто не понимали, как и чем помочь девушке, на глазах превращающейся в персонаж фильма ужасов.
На протяжении долгого времени Казьмина избегала появлений на публике и вела крайне замкнутый образ жизни. Потом наконец нашёлся специалист, который отважился на хирургическое вмешательство. Всего потребовалось 12 операций.
Алиса Казьмина (Фото: Инстаграм* @arshavina_alisia_7)
Сейчас экс-модель постепенно возвращается в общество, заново привыкает к публичной жизни, даёт интервью, выкладывает фотографии в социальных сетях. Наряду с обретением нормальной внешности, её не может не радовать примирение с бывшим супругом. Спустя пять лет Аршавин вновь начал общаться с их дочерью Есенией.
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* Запрещённая в России социальная сеть
На протяжении долгого времени Казьмина избегала появлений на публике и вела крайне замкнутый образ жизни. Потом наконец нашёлся специалист, который отважился на хирургическое вмешательство. Всего потребовалось 12 операций.
Алиса Казьмина (Фото: Инстаграм* @arshavina_alisia_7)
«Мою историю, я думаю, все прекрасно знают. Пройден очень большой путь примерно в два с половиной года. Сделано больше 12 операций. Были сначала тяжелые операции, сложные, так как не было ничего из того, что можно было сделать… Сейчас остались коррекционные операции, что не может не радовать», — рассказала Алиса.
Сейчас экс-модель постепенно возвращается в общество, заново привыкает к публичной жизни, даёт интервью, выкладывает фотографии в социальных сетях. Наряду с обретением нормальной внешности, её не может не радовать примирение с бывшим супругом. Спустя пять лет Аршавин вновь начал общаться с их дочерью Есенией.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов