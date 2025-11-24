Бывшая жена Баскова Светлана Шпигель признана банкротом судом Москвы
Арбитражный суд Москвы признал банкротом Светлану Шпигель, бывшую супругу певца Николая Баскова, и открыл процедуру реализации ее имущества. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее, в марте, суд ввёл процедуру реструктуризации долгов по заявлению конкурсного управляющего обанкротившейся фармацевтической корпорации «Биотэк», принадлежащей её отцу Борису Шпигелю. Тогда в реестр кредиторов включили долг Светланы Шпигель перед АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация “Биотэк”» — около 67 миллионов рублей. Новые требования от кредиторов с того момента не поступали.
20 августа финансовый управляющий Анатолий Пичейкин направил в суд ходатайство о признании её банкротом и переходе к процедуре реализации имущества.
