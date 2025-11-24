Шесть лет платил алименты не своей дочери и сохранил брак после измены: тайны звезды сериала «Скорая помощь» Александра Тютина
Александр Тютин — заслуженный артист России, лицо, знакомое миллионам зрителей по ролям в сериалах «Скорая помощь», «Каменская» и «Баязет». Его герои излучают надежность и силу, однако за этим успешным образом скрывается жизнь, отмеченная личной драмой, предательством и публичным скандалом, который едва не разрушил брак. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра ТютинаАлександр Тютин родился 25 ноября 1962 года в подмосковном Подольске в семье инженеров. С детства он проявлял недюжинные способности к точным наукам — побеждал на олимпиадах по математике и физике, ради углубленного обучения перешел в знаменитую школу-интернат при МГУ. Параллельно он окончил музыкальную школу по классу фортепиано.
Получив аттестат, он поступил в Московский энергетический институт, где судьба свела его со студенческим театром. Именно там он осознал, что его истинное призвание — сцена. По завершении обучения в МЭИ и службы в армии, он кардинально изменил свою профессию, поступив на режиссерский факультет Театрального училища имени Щукина.
Его кинодебют состоялся еще в 1982 году в фильме «Однолюбы», где он попал в кадр благодаря виртуозной игре на гитаре. Путь к известности был долгим: он снялся в эпизодах картин «Шёл четвёртый год войны...», «За день до...», «Дюба-дюба» и даже поработал в массовке голливудской ленты «Полицейская академия 7: Миссия в Москве».
Прорывом стала роль в сериале «Баязет» (2003), после которой кино для Тютина стало основной профессией. В настоящее время фильмография актера насчитывает более 200 работ в кино, в число которых входят «Верёвка из песка», «Неотложка», «Последняя исповедь», «Александровский сад», «По горячим следам», «Стройбатя», «Тихая охота», «Я иду тебя искать» и «Волкодав».
Личная жизнь Александра Тютина: два брака и история одного предательстваС первой своей супругой Татьяной Александр Тютин познакомился во время работы в театре «Игроки». Но брак актеров, заключенный в 1986 году, был недолгим. Во время гастролей в Канаде в период дефицита в СССР супруга приняла решение строить новую жизнь за океаном.
«Тогда как раз случился путч. Власти Канады объявили, что все приезжие из России могут остаться на территории их страны, а потом в ускоренном режиме получить документы. Татьяна согласилась на это, а я хотел вернуться в Москву», — рассказывал Тютин в программе «Судьба человека».
Супруги расстались на дружеской ноте, не имея претензий друг к другу.
Стоит отметить, что там же, в Канаде, спустя несколько лет Александру было суждено встретить свою вторую супругу. Ей стала помощник режиссера Ирина Каширская. Их отношения развивались постепенно: сначала они были друзьями и соседями по съемной квартире.
«Было просто хорошо, и планов никаких не строили», — вспоминал актер о том времени.
Влюбленные оформили отношения в 2002 году и по сей день остаются вместе. Детей в браке у пары нет.
Громкий скандал: внебрачная дочь и судьбоносный тест ДНКВ 2018 году жизнь пары Тютина и Каширской превратилась в настоящую драму. Стало известно, что у актера в 2011 году случился роман с костюмером из Одессы Марией Жуковской, которая утверждала, что родила от него дочь Викторию. Измена вскрылась, когда Ирина Каширская обнаружила денежные переводы на счет Жуковской. Чтобы раз и навсегда положить конец слухам и обвинениям, пара приняла участие в программе «На самом деле», где был проведен тест ДНК.
Экспертиза опровергла отцовство Александра Тютина. Несмотря на то, что всю студию переполняли эмоции, а обманщицу Жуковскую осуждали, сам актер проявил великодушие. Он вступился за костюмера, предположив, что та и сама могла не знать правды. В ходе передачи в студии также прозвучало предположение о возможном бесплодии самого актера. Этот скандал, несмотря на свое разрешение, стал тяжелейшим испытанием для семьи, которое, однако, им удалось пережить.
Александр Тютин сегодня: новые роли, театр и домашние любимцы25 ноября Александру Тютину исполняется 63 года. Несмотря на возраст, его карьера все еще набирает обороты. Актер продолжает активно сниматься. Только в 2025 году с его участием на экраны вышли картины «Абонемент на расследование», «ВИА "Васильки"», «Волкодав», «Первокурсницы-2», «Рослый» и «Чудо», а в производстве находятся сериалы «Скорая помощь-8», «Мухтар. Он вернулся» и «Склиф».
С 2015 года Тютин является актером Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, где играет в спектаклях «Вишневый сад», «Высоцкий. Рождение легенды» и других. Вместо детей семейное счастье Тютина и Каширской скрашивают два любимых питомца. Как отмечает Ирина:
«Детей у нас нет... Зато есть два чудных шнауцера — Лаврик и Гоша, в которых мы души не чаем».