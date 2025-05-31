Бывшая жена Федора Бондарчука заявила, что страдала в браке с ним

31 мая 2025, 14:14

Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором

Светлана Бондарчук (Фото: Instagram* @a030aa)

Светлана Бондарчук во время интервью с Сергеем Минаевым в рамках YouTube-шоу «Света вокруг света» посетовала на то, как непросто быть женой известного человека.





По ее словам, из-за известного и влиятельного мужа многие ее достижения подвергались сомнению. Стоит отметить, что еще до брака с Федором Светлана уже имела за плечами успешную карьеру модели, активно снималась для глянцевых журналов и принимала участие в модных показах.





«Безусловно, я всегда страдала. Я была известна, скажем, в узких кругах, но когда ты уходишь из этого круга… Очень просто рассуждать, когда это Бульварное кольцо или Патриаршие. Тогда все нормально, тогда никого ничего не волнует. Но когда ты идешь дальше и становишься больше, чем это количество людей, то там дальше начинается осуждение», — пояснила она.