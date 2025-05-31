Стало известно, сколько заработал продюсер Игорь Матвиенко на своей бизнес-империи
Продюсер Игорь Матвиенко заработал на бизнес-империи 413 млн рублей. Об этом пишет портал «Страсти».
Известный продюсер является учредителем шести компаний. Все они связаны с музыкальной деятельностью.
Самую крупную прибыль в прошлом году принесло ООО «Р-КОНЦЕРТ» — 168,7 млн рублей, чистый доход компании составил 70,8 млн рублей. Второе место по доходам занимает ООО «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР И. МАТВИЕНКО» — за 2024 год компания заработала 95,8 млн рублей, чистыми — 32,8 млн рублей.
ООО «МЭЙНСТРИМ ПРОДАКШН», в котором Матвиенко принадлежит доля 80%, за аналогичный период времени принесло 70,8 млн рублей. Еще три компании продюсера совместно заработали 77,7 млн рублей. Общая прибыль всех компаний продюсера за 2024 год равна 413 млн рублей.
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