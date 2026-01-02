Бывшая жена футболиста Александра Кержакова показала кольцо и загадочного дарителя

02 января 2026, 18:15

Милана Тюльпанова заинтриговала намёком на замужество

Милана Тюльпанова (Фото: Instagram* / @milana_tulpanova)

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова дала подписчикам повод для бурных обсуждений.