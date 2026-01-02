Бывшая жена футболиста Александра Кержакова показала кольцо и загадочного дарителя
Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова дала подписчикам повод для бурных обсуждений.
Пока сам спортсмен вновь погружается в радости отцовства, его экс-жена, похоже, готовится к новому жизненному этапу — и весьма прозрачно намекает на возможное замужество.
После развода с Кержаковым в 2019 году Милана регулярно подогревает интерес аудитории роскошными букетами, дорогими подарками и загадочными постами о личной жизни. Однако в первый день 2026 года интрига вышла на новый уровень: под новогодней ёлкой Тюльпанова обнаружила кольцо с внушительным камнем и тут же поделилась находкой с подписчиками.
Самое любопытное — вместе с украшением Милана впервые показала и предполагаемого дарителя. Правда, его личность она решила скрыть максимально креативно: мужчина позировал с металлическим ведром на голове, став своеобразным «Дедом Морозом» этого праздника.
Подписчики уже вовсю гадают, был ли это намёк на помолвку или лишь эффектный жест.
