«До сих пор не верится»: Юлия Барановская исполнила давнюю мечту в первый день 2026 года

02 января 2026, 17:36

Юлия Барановская с детьми встретила Новый год на ледниках Патагонии

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Юлия Барановская начала 2026 год так, как мечтала много лет. Вместо традиционных семейных посиделок за праздничным столом телеведущая вместе с детьми отправилась буквально на край света — в Патагонию.





Новый год по московскому времени Юлия, Артём, Яна и Арсений встретили среди величественных ледников Южной Америки.



В личном блоге Барановская призналась, что это путешествие далось им непросто и до последнего момента оставалось под вопросом. Перелёт из Москвы задержался, пересадки срывались одна за другой, а маршрут пришлось менять буквально на ходу — и всё это в самый пик туристического сезона, накануне Нового года.





«Попасть сюда было нашей с детьми давней мечтой, и, честно говоря, мне до сих пор не верится, что она исполнилась. Вылет из Москвы задержался, на пересадки мы не успевали. Маршрут пришлось менять прямо на ходу, а перед Новым годом, в самый пик сезона, сделать это непросто. Всё сложилось чудом — и вот мы здесь. Мечта сбылась в канун Нового года: рано утром 31 декабря мы сели на лодку, чтобы отправиться к самым известным ледникам Патагонии — завораживающим сокровищам Южной Америки», — поделилась Юлия.