Александр Петров с супругой танцевали на морозе под хиты Басты и МакSим

02 января 2026, 17:51

Александр Петров (Фото: Telegram @sashapetrov_tg)

Александр Петров встретил Новый 2026 год за городом. Актёр и его жена Виктория Антонова отдыхали в заснеженном лесу. Об этом стало известно из личного блога артиста.