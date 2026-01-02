Александр Петров с супругой танцевали на морозе под хиты Басты и МакSим
Александр Петров встретил Новый 2026 год за городом. Актёр и его жена Виктория Антонова отдыхали в заснеженном лесу. Об этом стало известно из личного блога артиста.
Петров опубликовал видео с празднования. На записи супруги танцуют и поют под популярные российские песни. Они исполнили композиции Басты и МакSим.
Актёр, являющийся известным болельщиком «Спартака», подпевал треку, который считают неофициальным гимном этого футбольного клуба. На шапке Петрова виден логотип команды. Александр поздравил подписчиков с Новым годом. В комментариях поклонники оставили для него добрые пожелания.
Ранее Александр Петров поделился мыслями о харизме и обмане своего персонажа кота Базилио, которого он сыграл в фильме «Буратино».
Читайте также: