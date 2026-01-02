Достижения.рф

Осуждённая Аглая Тарасова вышла на связь с поклонниками

Аглая Тарасова впервые обратилась к фанатам после приговора
Аглая Тарасова (Фото: Instagram* / @aglayatarasova)

Аглая Тарасова обратилась к подписчикам в личном блоге после непростого для неё года.



Напомним, в ноябре актрису приговорили к трём годам условно и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей по делу о контрабанде запрещённых веществ. Несмотря на сложную ситуацию, Аглая решила начать новый год с тёплых слов и благодарности тем, кто продолжал её поддерживать.

В новогоднем обращении Тарасова поздравила поклонников с праздником, поблагодарила за сообщения, поддержку и неравнодушие, а также призвала быть внимательными и осторожными в жизни. Актриса дала понять, что сделала выводы из произошедшего и намерена двигаться дальше.

Кроме слов, Аглая показала и домашнюю атмосферу праздника — она опубликовала кадры с нарядной ёлкой, под которой красовались десятки подарков. Судя по обстановке, Новый год актриса встречала в спокойной и уютной обстановке, в кругу близких.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

