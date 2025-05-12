Бывшая жена Михаила Галустяна ответила на слухи о разводе из-за беременности его визажистки

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Instagram* @victoriagalustyan)
После того, как Михаил Галустян и его теперь уже бывшая жена объявили о разводе после 18 лет брака, далеко не все поклонники поверили, что расставание было тихим и мирным. А вскоре общественность и вовсе заговорила о новом романе юмориста.
Дело в том, что его незамужняя визажистка Милена практически в это же время объявила о беременности, не назвав отца ребёнка. При этом Галустян нередко появлялся в её сторис и постах в личном блоге.
Виктория Галустян прокомментировала эти слухи и высказалась о разводе.
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Виктория Галустян прокомментировала эти слухи и высказалась о разводе.
«Никто никого не предавал и не бросал – это совместное решение. <…> Ему сейчас самому непросто, поверьте. Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушёл к другой. Это не так», – высказалась бывшая жена артиста в личном блоге.Виктория также добавила, что Михаил остаётся прекрасным отцом для их дочерей Вики и Элины. Также между бывшими супругами не осталось обид и неразрешённых финансовых вопросов.
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Анастасия Чинкова